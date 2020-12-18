台美科技合作協定 簽署

外交部、科技部、經濟部、AIT於18日共同宣布，台美已於15日在華府簽署「台美科學及技術合作協定」，這是11月舉辦台美經濟繁榮夥伴對話後第一項具體成果。科技部長吳政忠表示，台美雙方期透過資訊、專業知識、人員等交流及其他合作，更促進科學知識、技術創新、在第三國能力建構，及研究誠信及保護。

外交部18日召開「台美科學及技術合作協議」完成簽署宣布茶會，說明這項協議已由駐美代表蕭美琴及美國在台協會執行理事藍鶯（Ingrid Larson）15日在華府簽署。經濟部政次陳正祺11月中下旬赴美時曾透露，美方要與台灣展開科技合作協定諮商，認為台灣在科技領域人才交流、對研究成果保護、研究過程透明化及遵守學術倫理等各方面表現都值得作為可信任夥伴。

台美科技合作協定將提供全面性台美科技合作平台（platform），也開啟未來透過科技部及國務院，共同邀請第三方、國際組織科學家、技術專家及機構參加依據此協定舉行的活動。

科技部未來在國內將邀跨部會，與美方藉由創新模式，加強科技方面國際合作，建立台美關鍵技術產業分工機制，定期舉辦關鍵技術對話會議，以達串接產、學、研在新興與關鍵技術領域的連結，並藉此確保台美間的科技保護，成為繁榮互惠的國際夥伴。

外長吳釗燮表示，這是台美經濟繁榮夥伴上月對話後第一個具體成果，未來還會成立更多新的對話機制，展開戰略性夥伴關係，打造開放自由的亞太地區。

陳正祺則說，今年最重要的就是供應鏈重組，而政府推出全球經貿布局要貼近美國及歐洲市場，未來將會加強跟美國建立科技合作關係。

AIT台北辦事處長酈英傑指出，台美科技合作協定將能加深台美科技合作關係，因這項協議提供雙方迫切需要法律框架，可推進科學研究、釋放技術創新潛力，且確保研究的完整性和智慧財產權受到保護。