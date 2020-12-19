照過來！9項財經、民生新制元旦上路

2021年元旦起將有多項重大財經與民生新制上路，與企業、民眾息息相關。包括：基本工資調漲、勞保與國保費率調高、用電大戶條款上路、國家融資保證機制受理申請，還有減稅紅包每人基本生活費用調高為18.2萬元、汽機車減徵貨物稅延長。此外，全民關注的萊豬、30月齡以上美牛也將開放進口。

備受綠能業者關注的國家融資保證機制，將提供離岸風場開發商等綠能業者「採購國產設備」所需的融資保證，規模100億元，由國發基金撥付60億元，銀行出40億元，可提供1,000億元的融資保證能量，保證成數最高六成，綠能業者不再怕貸不到錢。

企業注意了，用電大戶條款也將上路，用電戶契約容量在5000瓩以上，就必須設置契約10％的綠電，並有五年緩衝期，預估受影響戶數約300多戶，以石化、鋼鐵、半導體、電子產業受衝擊最大。

勞工關注的基本工資，明年1月1日起每月基本工資調漲至2萬4,000元，預估約有155.85萬名勞工受惠；時薪調整至160元，預估約有52.43萬名勞工受惠。

而勞保普通事故保險費率依法調高0.5％，至 11.5％（含就業保險費率 1％）。國民年金保險費率則由9％調高至9.5％，估計302萬人受影響，每月多繳27～55元。

明年還有減稅小確幸，5月報稅適用的109年度基本生活費調高為18.2萬元，受惠戶數增為205萬戶，減稅利益提高至96.57億元。汽機車汰舊換新優惠，包括汽車減徵5萬元、機車減徵4千元貨物稅原定1月初到期，財政部已定調無縫接軌延長。

為防堵個人成立未上市櫃公司炒房規避房地合一稅，自明年起我國未上市櫃證交所得將列入基本稅負範圍、個人適用20％稅率。

再生能源躉購新費率也將上路，其中，太陽光電整體費率雖較去年下調，但增加多項加成項目，並首次提出一地兩用、風雨球場等型態加成，加成最高合計可達27％。離岸風電20年躉購費率首次跌破每度5元，調降至每度4.6568元。

攸關全民食安的美國萊豬也將開放，農委會已備妥四年逾新台幣130億元的養豬產業全面轉型升級計畫，除了確保養豬業生計外，也將提升進口肉品萊克多巴胺查檢量能與產地標示查核等。跨部會也將執行進口肉品查驗與安全把關、推動校園午餐全面使用國產肉品等，以確保消費者食肉安全。

此外，1月11日起正式發行放大TAIWAN字樣的新版晶片護照，規費仍維持每本收費新台幣1300元（未滿14歲孩童每本新台幣900元）。

（文／工商時報 林昱鈞、馮建棨、邱琮皓、于國欽、譚淑珍、郭建志、彭媁琳、蘇秀慧）

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