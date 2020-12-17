防炒股自肥 勞動基金局強化12項內規

勞動部勞動基金局日前傳出主管官員操控投信業者涉嫌炒股獲利，為杜絕弊端，勞動部17日公布強化內控機制報告，提出四大層面、12項強化措施，未來將在員工自律公約中增列禁止投資興櫃股票，國內投資組自營股票投資相關人員抽查比例由10％改為全面普查。

由於外界擔心勞動基金淪為私人炒股利器，基金局副局長劉麗茹表示，為避免有心人士利用勞動基金配合拉抬特定股票股價情況發生，增列強化管制措施：包括限制單一個股每日交易量不得超過市場20日均量的30％、新增價量過熱個股再次檢視機制，強化非有權人員不可執行下單等措施。

據基金局提供內控機制報告，四大層面分別為投資流程、作業規範、監督管控、廉政措施。在投資流程層面，將增列個股交易量的管控措施、新增價量過熱個股再次檢視機制、強化有權人員之確認，其中交易室也將錄音錄影，以利追蹤執行軌跡，杜絕不當人為干涉。

作業規範層面，將修訂交易室管制規範，除原本不得使用行動電話，擴大為不得攜帶個人通訊設備，更從明年開始原交易時間電話錄音、出入錄影，擴大為整體交易室全面錄音、錄影，相關記錄由政風一年稽核2次，並加強證券相關交易規範、強化法令宣導。

監督管控面，將引進外部機關精進機制，與金管會合作，洽請加強查核受託機構，強化內部控制作業，明年開始依風險等級訂定查核頻率，風險較高者，提高查核頻率或增設控管點，並加強稽核強度及廣度，每年實地稽核受託機構定期審視基金相關投資運用、交易規定。

至於廉政措施，員工自律公約將增列禁止投資興櫃股票券、提高自律公約抽查比率，包括國內投資組自營股票投資人員、專門委員及組長抽查比率由10％改為全面普查，依職等分眾訂定抽查比率，整體平均抽查比率提昇至約23％，同時增加財產申報個案查核。

基金局強調，除12項改進措施，也會持續推動職務輪調機制，促進人才培育功能，並深化員工協助方案之推行，以提升同仁工作品質及效率，期使經管基金之投資運用及管理更全面與完善，保障全體勞工權益。