打房升級！ 房地合一稅趨嚴

政府打房擬祭出更強烈的稅制工具！據悉，行政院跨部會小組已就房地合一稅制改革研議，初步研議將短期持有定義由二年拉長為五年，趨於更嚴格。財政部、國發會各提出版本，財政部版為持有二年內出售稅率為交易利得的45％、國發會版本為三年內出售稅率為交易利得的45％，較財政部版嚴苛。

財長蘇建榮17日在立法院透露，中長期稅制檢討，主要研議囤房稅，房地合一稅；至於何時提出修法，須配合行政院整體施政進度。

央行總裁楊金龍17日在理監事會後記者會也表示，推動健全房市措施，房貸限制措施與租稅均有助減緩房貸信用成長，但據央行實證結果顯示，以採行租稅措施，尤其房地合一稅的效果較顯著，但若同時採行房貸與租稅措施，可創造最大效果。由此印證行政院跨部會小組打炒房，有意讓房地合一2.0版伺機出鞘。

高層表示，房地合一稅2016年上路，已有效抑制前一波房市過熱態勢。外界認為房地合一稅是抑制短期投機炒房最有力的殺手，力道相當猛烈，啟動必要性以及時機，端視房市後續變化，及各部會措施是否有效抑制炒房，這是最後王牌，將先備著視情況由行政院定奪。官員說，有關稅率、持有時間等，都在檢討範圍。

據了解，為讓房地合一稅發揮抑制炒房威力，短期持有定義將更嚴苛，由現行二年拉長為五年，財政部及國發會各提版本，其中財政部初版個人持有期間二年內交易稅率為交易利得的45％；持有期間二～四年內稅率為交易利得的35％；四～五年內稅率則是交易利得的20％。

國發會初版為，個人持有期間三年內交易稅率為交易利得的45％；持有三～五年內稅率為交易利得的35％，較財政部版嚴苛。

知情人士說，定義從嚴，且課重稅期限拉長，會讓投資客動彈不得，可有效抑制炒房。

至於境內法人部分，原內政部建議納入房地合一稅，但因法人房地合一課20％，售房利得再併營所稅課20％，另分股利時股東得再課綜所稅，如此層層課稅太重，最後暫不調整。

目前房地合一稅制對短期交易者，課以重稅，凡是二年內出售，都被視為短期持有。個人持有期間一年以內交易稅率為交易利得的45％；持有期間超過一年、未逾二年稅率為交易利得的35％；持有期間超過二年、未逾十年為交易利得的20％；持有期間超過十年為交易利得的15％。

此外，蘇建榮也透露，已找來地方政府開會，研議是否加重「囤房稅」，例提高囤房稅率區間下限（1.5％）或提高稅率區間上限（3.6％）。