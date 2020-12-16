WEF競爭力報告 三讚台灣

國發會16日指出，受疫情影響，世界經濟論壇（WEF）首度公布沒有排名的競爭力「特別報告」，這份報告肯定此次疫情中台灣在社會安全網及金融體系、醫療體系及歷經傳染病經驗等三方面的表現，報告同時強調未來數位轉型的重要，經濟發展處長吳明蕙表示：「數位化已在我們的基因裡了，明年排名可望更上層樓。」



吳明蕙表示，WEF原訂10月公布競爭力報告，受疫情影響，國發會收到通知延至11月公布，隨後又二度收到通知延至12月，上午收到第三次通知，終於公布了這份「2020年全球競爭力報告特別版─各國應如何邁向通往復甦之路」，這是自1996年WEF發布競爭力報告以來首度沒有排名。



吳明蕙表示，本次特別之處在於沒進行排名，但有歸納出那些展現韌性、經濟表現較好的國家所具有的五項特點（一）數位化能力優異，有能力遠距上班。（二）社會安全網及金融制度健全，可防止企業破產及勞工失業。（三）政府治理能力佳，能調和公衛及經濟政策。（四）有完善的醫療體系，讓民眾可容易取得醫療資源。（五）具有對抗冠狀病毒的經驗。



吳明蕙指出，台灣防疫超前部署，加以紓困振興也有成效，WEF肯定台灣在健全的社會安全網及金融制度、完善的醫療體系及對抗冠狀病毒經驗等三項的表現，以健全的社會安全網及金融制度為例，這份報告點名表現優異的五國為：台灣、芬蘭、美國、新加坡及阿拉伯聯合大公國。



WEF也提到未來全球經濟復甦路徑圖，先是抗疫，接著復甦，然後要轉型，全球經濟復甦必須更重視永續性及包容性，而數位經濟轉型是未來各國競爭力提升的關鍵，同時WEF也提醒因應紓困及振興可能使得公債升高，要預為因應。



今年WEF沒有排名，但去年台灣名列第12，吳明蕙表示：「從台灣此次防疫表現，加以數位化已在台灣的基因裡了，因此研判明年我國排名可望更上層樓。」