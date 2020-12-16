加速危樓都更 政院明拍板都更條例修正案

加速中高樓層危險建築物重建，行政院會17日將通過「都市更新條例」修正案，祭出「蘿蔔與棒子」，對於實施容積管制前，六層樓以上的都市高風險建築物提高容積獎勵誘因，最高可達原建築容積1.3倍，不受原都更容積獎勵天花板限制。對於危險建築的「釘子戶」，將簡化地方政府代拆程序。

內政部指出，1999年921大地震後政府修法提高建築物耐震設計規範，但當時修法前，仍有約3.6萬件的六層樓以上高風險建築物，耐震能力較為不足；其中推估約近1％建築，有危害公共安全疑慮。不過，這些中高樓層危險建築，卻因為戶數較多、整合不易，都更難以推動。

因此，內政部提出「都市更新條例」修法，提供這類建築更多容積獎勵誘因，加速重建，修法過後，中高樓層危險建築可望受惠。內政部營建署官員表示，針對實施容積管制前六層樓以上的都市高風險建築物，放寬可以原建築容積1.2倍計算容積；若有危害公共安全的建築物，則提高至可以原容積1.3倍計算。

由於這些老舊、危險建築，通常「原容積」都會超過「法定容積」，而現行都更條例容積獎勵天花板，是法定容積1.5倍或原容積加上法定容積30％；未來修法放寬後，中高樓層危險建築不受前述獎勵天花板限制，享有更高容積。

官員舉例，以台北市住三住宅區法定容積225％來看，當中一棟七樓華廈原容積為420％。依現行規定，最高容積僅能取得原容積加法定容積30％，也就是487.5％（420％+225％30％）；但未來修法後，最高可以原容積1.3倍計算，也就是546％（420％1.3），較修法前更具重建誘因。

有了獎勵蘿蔔，修正案也同步給予「棒子」，對於都更案內危險建築物，在已取得多數共識，並有完善安置配套的前提下，可簡化地方政府代為拆除的程序，強化政府對危險建築公權力的執行。

官員說，修正案規定有危害公共安全建物，若仍出現釘子戶，可簡化地方政府代折程序，免除實施者與政府最後階段的協調程序，直接依「建築法」第81條規定，由地方政府直接拆除，加快更新腳步。

官員說，希望藉由蘿蔔、棒子雙管齊下，協助民間加速重建。這也是都更條例繼2018年大修後，再度啟動修法程序，後續將送立法院審議。

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