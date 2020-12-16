勞動基金炒股案每天爆 黃天牧：一直有掌握

勞動基金炒股案日日爆，除了復華投信、寶佳資產疑涉此案，愈來愈多投信涉入，媒體舖天蓋地報導下，金管會是否有掌握？金管會黃天牧16日強調「我們一直都有掌握」，但多家投信涉炒股的情況還要再進一步了解。

前勞動部勞動基金運用局組長游迺文被爆出涉嫌收賄，還使用勞動基金炒股，且八年來有高達900萬不明現金流入他的帳戶，檢調還查出游迺文指示寶佳執行長唐楚烈、復華投信投資長邱明強等涉嫌炒作遠百股票，震驚社會。

證期局官員強調，對個案不評論，但金管會對於過去類似案件採兩大處理原則。第一，只要個案本身在檢調偵辦中，對主管機關來說，就是全力配合檢調，若有具體事證的話，金管會就會立即處理。

第二， 若有發現投信業者或其他任何人涉炒作，違反投信投顧法、證交法，就會依法來處理與認定。

證期局官員指出，對於股價異常波動，證交所、櫃買中心本來就有監理機制，一旦發現股價異常就會啟動相關措施。

證期局官員舉例，過去投信經理人就有出現涉嫌以人頭炒股致政府基金慘賠事件，另外還有基金經理人收賄等行為，就有依投信投顧法第108條處置，且這些都還有刑事責任。

就過去經驗來看，只要有具體事證，金管會就會對投信展開行政調查，也會全面要求投信公司強化內控制度，且將投信投資流程列為金檢項目，甚至不排除對投信加強金檢頻率，並對違規案件重罰，以達嚇阻作用，懲處方面可能會禁止募集基金、限制業務，而針對涉案基金經理人，也可能涉及違反投信投顧法、證券交易法面臨刑責。

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