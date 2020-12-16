莫斯科古典芭蕾舞團 兩廳院證實首演取消

中央流行疫情指揮中心16日提供「兩廳院公告」指出，由「聯合數位文創股份有限公司」主辦的「莫斯科古典芭蕾舞團」，16～20日於國家戲劇院演出，該舞團來台後依疫情指揮中心規定隔離14天，但於解除隔離前接受檢疫，其中4人確診後隨即送醫院隔離治療。

兩廳院指出，15日於戲劇院工作的舞團工作人員，皆有提供COVID-19檢驗陰性證明，兩廳院得知消息後，第一時間完成工作場地消毒，同時進行動線及工作人員相關後續安排。

為審慎起見，兩廳院?，指揮中心與文化部要求舞團全數人員今天再次採檢，16～17日演出可能受到影響。兩廳院也為求完善，除加強消毒，並已要求15日該場值班人員居家工作，待進一步檢驗成果出爐後，再行調整相關措施。

兩廳院說，持續於防疫期間持續落實防疫工作，進入場館皆需測量體溫、配戴口罩，對到館民眾接觸頻率較高處如電梯、樓梯扶手、洗手間、售票口、觀眾席等處加強消毐與清潔。一切依照疫情指揮中心及文化部指示辦理。

兩廳院說，16日首演場次確定停演，退換票事宜請與主辦單位聯合數位文創股份有限公司聯繫，現場亦有加派人力處理或請洽聯合文創客服專線：（02）7721-6958 #2，後續視檢驗結果另行通知演出資訊。為觀眾帶來不便，敬請見諒。後續場次動態請持續關注UDN聯合數位文創官網與兩廳院官網、官網臉書。觀眾若有演出及退票相關疑問，可逕洽主辦單位聯合數位文創與UDN售票網：02-7721-6958轉2。