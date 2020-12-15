台中市率先修法 檢舉萊豬給獎金

台中市政府15日市政會議通過修正「台中市檢舉重大違反食品安全衛生管理法案件獎勵辦法」，率先全國將豬肉類食品，含有萊克多巴胺或其它乙型受體素違規案，列為重大食安案件，民眾未來檢舉該類案件，經衛生局查獲屬實，並裁罰確定，即可依新修訂辦法，按照實收罰鍰金額70％，發給獎金，藉以擴大市民參與監督與市府嚴查，共同維護食安。

市府15日召開市政會議審查提案，台中市長盧秀燕裁示通過修正「台中市檢舉重大違反食品安全衛生管理法案件獎勵辦法」，後續將移請台中市法制局發布實施。

盧秀燕表示，中央將於明年起開放萊豬進口，市府堅持「瘦肉精零檢出」，維護全體市民食安，市府除持續加強稽查抽驗外，也提出辦法修正，將萊克多巴胺或其它乙型受體素（俗稱瘦肉精）違規案，列為重大食安案件。台中市衛生局指出，考量萊克多巴胺或其他乙型受體素，對人體健康影響及風險，且國人膳食習慣，以豬肉及其相關產製品為主，因消費量大，若豬肉類食品含有乙型受體素，違反食品安全衛生管理法規定時，所造成危害將較其他種類肉品廣泛。

為鼓勵全民共同參與監督食安，遏止不法，台中市衛生局此次將「豬肉及其相關產製品殘留萊克多巴胺或其他乙型受體素，致違反食品安全衛生管理法第十五條第一項第五款或第四項規定者」，列為重大食安案件，民眾只要具名提供案件具體情資，經衛生局受理後，依法嚴查，如經查證屬實，並裁罰確定後，將按實收罰鍰金額的70％發給檢舉獎金。