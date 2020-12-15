健保費行動支付專屬權 街口支付、一卡通、拍付搶下

健保署最新拍板2021年將砸下近億元，委託東元電機製作約160萬張健保IC卡，另外新一期「行動支付繳健保費」專屬契約案，確定由街口支付、一卡通、拍付奪下，由於保費定期定額特性及保費將漲，行動支付金額明年有望衝上15～20億元，支付業者業績料將進補。

健保署解釋，一般企業受雇者健保費多由雇主代繳，大型企業多選銀行約定轉帳或至銀行臨櫃繳納。而自營工作者、小型企業的雇主才會是超商或行動支付繳費的目標客群。

健保署2019年7月首度嘗試導入行動支付繳納健保費服務，當時即由街口支付、一卡通、拍付三家取得1.5年合約。據健保署統計，今年前11月透過行動支付繳費筆數就超過33萬筆、金額達9億元，有機會趕年底前衝上10億大關，而新合約自明年起2加2年（即兩年後績效佳可續約兩年）。

健保金流有多大？健保署統計，企業及個人一年應繳保費約3,841億元，今年前11月銀行臨櫃共867萬筆、超商723萬筆、銀行約定轉帳678萬筆三種為大宗，占比相去不遠，介於28.6％～36.6％。惟金額頗為懸殊，臨櫃2,366億、占比破六成；其次約定轉帳1,260億、佔比32.8％；超商繳費173億、占比4.5％，而行動支付金額僅0.2％。

健保署官員解釋，這顯示「大宗保費多找銀行繳、筆數少，小額保費多找超商或行動支付，筆數多」的趨勢。對支付業者來說，繳健保費具有定期、定額、必繳的規律性，能充分培養民眾對支付平台的使用黏著度，替未來更多行銷商機打好基礎，故有爭取誘因。

官員分析，明年健保費率調升、支付業者點數或現金回饋不斷及無接觸支付趨勢向上，明年行動支付繳納的金額挑戰15至20億將不是夢，有望較今年翻倍成長，且放眼一年應繳保費逾3,800億金額，成長空間還很大。

另據政府採購網顯示，健保署剛完成明年健保卡製卡委託案，將投入逾9,200萬委託東元電機製作。據過去三年統計，每年健保卡發卡需求約160萬張，其中120萬張、75％均為換補發，外籍人士23萬張、約14％，新生兒則從過去20萬張掉到17萬張，僅占約一成。