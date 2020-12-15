緯創印度廠暴動 王美花 :個案不適用投保協定

代工廠緯創印度廠暴動，經濟部長王美花今天表示，駐印經濟組已在第一時間進行了解，也跟緯創密切配合，看公司需要什麼樣的協助，當地政府也在第一時間介入，因為是個案，無法適用投保協定（台印度雙邊投資協定）。

立委詢問台灣跟印度都沒加入區域全面經濟夥伴協定（RCEP），雙方是否有機會簽署自由貿易協定（FTA），王美花指出，了解看看是否有可能性，最近確實有很多台商到印度去投資。

代工廠緯創靠近班加羅爾廠房遭暴徒毀損，根據印度官方透露，這次事件造成緯創損失約43.7億盧比（新台幣16.7億元）。此外，在耶誕旺季前夕因而停工兩週，損失更大。

國民黨立委溫玉霞上午出席立法院院會對行政院長蘇貞昌施政報告總質詢時表示，政府鼓勵台商去印度投資，現在卻發生這樣的問題，台灣跟印度有簽署投保協定，政府一定要強硬起來，協助緯創去跟印度政府談判。

列席的經濟部長王美花表示，駐印度經濟組人員已在第一時間進行了解，當地政府也在第一時間介入，目前緯創與地方政府密切配合，解決問題。經濟組也密切與緯創配合，就看公司有需要什麼樣的協助，會向印度當地政府進行了解。

王美花表示，此事件現在還是個案，還不到適用投保協定的問題，經濟部會去了解緯創的想法，以及印度政府協助的狀況。現在看起來，消息都可以很快回報，印度當地政府也有很快的介入。

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