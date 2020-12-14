航空業苦撐 林佳龍喊加碼250億融資

交長林佳龍14日宣布，將加碼250億航空業融資額度，以協助受疫情衝擊的機場相關產業，惟利息須由業者自己負擔，交通部僅提供信用擔保，全案已向行政院提出需求，由行政院整體評估中，交通部盼無縫接軌，協助解決航空業者現金流壓力。

行政院秘書長兼發言人李孟諺14日晚間表示，看到交通部提案後，會就經濟景氣、產業衝擊做綜合性評估。主計長朱澤民則說，提供250億融資貸款的信用擔保，所需經費應不多，交通部可在「既有經費」調度。

交通部4月通過500億元航空紓困貸款，協助民航業、航空站地勤業及空廚業共11家業者取得融資，貸款也可申請利息補貼，但交通部要求業者須優先支付員工薪資、不裁員，違者將收回補貼款。但國際間新冠疫情仍處於高點，邊境依然封鎖，國際觀光沒法恢復。林佳龍14日出席「台北港、桃園機場及郵政園區產業合作新局」論壇致詞時，主動提及向政院爭取250億航空業加碼融資，盼助業者度難關。

他表示，考量原500億元擔保貸款已接近用完，邊境依然封鎖，國籍航空仍持續虧損中，上周已向行政院提案，盼紓困繼續超前部署，在原先500億融資外加碼250億，爭取適用到「明年上半年」。林佳龍強調，政院同意後，即可由業者提出申請，經交通部及中小企業信用保證基金審查通過後，向相關銀行申請貸款。至於先前500億元航空業融資，交通部要求業者須優先支付員工薪資、不裁員，這次是否比照辦理？林佳龍回應，業者薪資補貼已告一段落，將由其他方式作人才培訓、專案處理，適用對象將聚焦「少數特定、受邊境管制影響」業者，對已轉型、取得商機國內旅遊業者會排除補助。

至於經費財源，林佳龍說，包含跨部會先前紓困預算賸餘、交通部相關基金等，也向經濟部、勞動部尋求支持。交通部補充強調，這筆融資額度利息將由業者自行負擔，交通部僅協助作信用擔保。