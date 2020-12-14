今年全台地上權標案 開香檳

房市真的很熱！財政部國產署14日公布2020年第二批地上權案開標結果，19宗地上權案總共標脫8宗、標脫率四成，國產署將獲得27.2億元權利金。若加上今年首批地上權案與世貿三館地上權案，總計地上權案權利金為463億元、標脫率破五成，兩大數據皆歷年最高。

國產署指出，今年上半年地上權有兩件北市大案，挹注約400億元，第一件是3月世貿三館地上權案，南山人壽以312.76億元得標、溢價率17.4％，為史上面積最大、得標權利金最高的國有地上權案；第二是6月的國泰營區案，全球人壽以97.8億元得標、溢價率高達59.9％。

今年首批、第二批與世貿三館等地上權計35宗，總共標脫18宗，標脫率達51.4％創史上最佳，標脫案件以高雄市七案最多、北市五案居次，中市四案居第三名，除首批的台中北屯案為個人得標外，大多是建商成功搶標，可望興建商辦出租或地上權住宅出售。

今年高雄市地上權以鳳山區福誠段兩大標的最搶手，兩案不僅都有三家同時搶標，且溢價率分別喊到58％、67％，主要是建商看準該區鄰近凱旋夜市與高捷前鎮高中站，當地又是學區，具備交通便利、生活機能良好、鄰近學區等三大優勢，紛紛提前插旗。

另高雄市包括三民區義民段、岡山區岡山段兩案也都有兩家建商搶標，主要是看準當地鄰近台鐵車站，有地利之便，另三民區義民段附近有護專、科大、高中、國中、小學等，坐擁小學到大專的學區優勢。

北市案件扣除世貿三館、國泰營區案，剩下三案中以南港玉成段最受矚目，該案面積約500坪，旁邊又是松山車站，往北到內湖、往西到東區、往南到信義區也方便，三家投標最後由麗寶建設得標。惟北市明後年皆無大案，下個大案要等到2023年底「華光特二」地上權案。

台中地上權案也升溫，其中以太原區新高段、新興段最受歡迎，因位處台中市蛋白區，旁邊就有台鐵精武站、太原站，離一中商圈也不遠，建商看準台中市未來人口發展潛力，及早進駐。

展望2021年，國產署明年下半年將推出八宗干城地上權案，距台中車站不到500公尺、離一中商圈僅1公里，堪稱台中市蛋黃地上權，得標廠商有望做新建案或打造商圈聚落吸金，有效創造規模經濟。