第三波打炒房工具 浮出檯面

行政院加速盤點第三波打炒房政策工具。政府高層透露，政策工具考慮方向包含：加強查稅、加速紅單禁止轉讓修法等中長期措施提前上陣，新增違規行為立刻開罰及強化裁罰效力，同時近期提住宅法修正案，提高包租代管房東每月稅金所得可享免稅額再調增約5,000元為1.5萬元，並杜絕查稅疑慮。



另盤點新增強烈工具還有：研議修改平均地權條例，明定「揪團炒房」定義，並祭出刑罰；基本放款利率研議採選擇性信用管制，惟需央行及金管會評估決定；祭出更強烈稅制工具扼止炒房等。



平抑房價，行政院會3日拍板「健全房地產市場方案」，從五大面向展開第一波打炒房行動，接著央行啟動第二波「選擇性信用管制」。據悉，蘇揆指示國發會主委龔明鑫召集跨部會，加速盤點第三波政策工具，這波打炒房「玩真的」。



官員指出，中長期四項措施有兩項研議提前上路，一是財政部將促請地方落實房屋實際使用情形查核，加強對適用稅率清查。二是修改《平均地權條例》，納管預售屋紅單銷售，包括保障買方不能有保留出售等，禁止紅單轉讓。



另經兩波大規模聯合稽查後發現，很多違規行為裁罰效力不夠，查到違法無法立刻開罰，違規樣態不夠廣泛，涉及《平均地權條例》、《不動產經紀業管理條例》等法律再修正。



為健全房市，讓年輕人租得起，近日內政部將提《住宅法》修正案，房東每月可享有租金所得免稅額提高約5,000元至1.5萬元，讓房東參與包租代管意願提高，並排除房東擔心查稅疑慮。



至於提高囤房稅率、限制私法人購買住宅仍列中長期措施，囤房稅財政部兩年內提出方案，擬針對第四戶以上非自用住宅檢討稅率，並檢討天花板3.6％是否再調升。至於私法人購買住宅規範，手段較強烈伺機而動。



高層表示，政府打房工具還有很多，要視炒房預期心理有無消除，市場是否導回穩定、房價軟著陸，再伺機上菜。例如「揪團炒房」嚴重擾亂市場經濟秩序，利用紅單延伸炒作預售屋傳聞不斷，政府正搜集證據，必要時修法「揪團炒房」定義，並祭出刑法。



金融及稅制工具仍有不少空間，除貸款成數可信用管制外，高層說，基本放款利率也可採選擇性信用管制，但涉及較複雜，必須由央行及金管會通盤考量。除此，財政部還有更強烈工具可扼阻炒房，正醞釀修法中。