NCC重啟研擬數位通訊傳播法 外界質疑將管制網路新聞

NCC重啟研擬「數位通訊傳播法」，針對修法內容，將委託財團法人電信技術中心、資策會科技法律研究在21日舉辦「數位通訊傳播服務之規管趨勢與法制革新」座談會，由於「數位通訊傳播法」草案涉及的業者包括Google、臉書、YouTube等平台業者，外界質疑NCC監管範圍，將藉此法從電信、有線電視及頻道等廣電媒體，延伸至網路世界。

尤其正值中天電視從有線電視第52台頻道被下架、才剛轉戰社群影音平台，NCC此時針對「數位通訊傳播法」內容進行修法前的座談會，且將針對網路新聞內容討論管制與否等議題，時機十分敏感，並被外界質疑有針對中天電視之虞。

尤其中天新聞台被下架當天，NCC臉書粉絲團突然發布美國針對網路不實言論的判例貼文，外界解讀從來就不是NCC管轄權限的網路世界，NCC將把監管的手伸向網路，遭網友留言灌爆。

雖然NCC連忙於12日連澄清表示只是分享案例，以後Po文會更審慎，但21日針對「數位通訊傳播法」草案修法的座談會，討論題綱將包括「如何適切定義不實訊息或假新聞？」、「管制不實訊息或假新聞的必要性與正當性為何？」、「治理模式應採取自律、共管、抑或行政機關或法院介入等模式？」、「又如何建構適切的管制機制，以兼顧言論自由等基本權利之保障？」、「以及事實查核組織應扮演何種功能以臻公私協力？」則引發外界連想「數位通訊傳播法」是否將進一步監管網路新聞？也引起外界一陣譁然。

另外，該座談會也將探討「數位通訊傳播法」草案對數位通訊傳播服務提供者之定義是否有必要調整？以ISP服務類型界分之免責條件是否妥適？等議題。

中天新聞轉戰社群影音平台YouTube，目前訂閱數已迅速突破200萬人，先前「數位通訊傳播法」草案也有社群平台需下架「假消息」相關條文，NCC此時針對「數位通訊傳播法」草案內容修法委外召開座談會，難免引發外界質疑有針對性。

NCC發言人翁柏宗對此否認「針對特定個案」，並表示該草案之前已辦過一次座談會，這次是第二次，且座談會主要收集外界意見做為修法參考。

「數位通訊傳播法」草案於2018年立法院交通委員會初審通過，當時立法背景主要希望遏止網路「假消息」氾濫，但外界認為將箝制言論自由，立院退回NCC重擬至今。