空污緊箍咒 工總促檢討

對現行採用的空氣污染環保標準，全國工業總會直言，法規不斷加嚴下，多項標準已成為全球最嚴格，反觀達整體空污30％的移動污染源，卻未採取美、日、歐盟等先進國家列為優先管制的做法，強烈呼籲政府重新檢討現行空污環保相關標準。

工總舉年初公告的「固定污染源有害空氣污染物排放標準」草案為例指出，這已成為全球最嚴格的標準。這項公告裡，不僅訂定加嚴的廠區周界標準，也要求兩年內達成二階段管制目標。

工總並且指出，先進國家如美、日、星、紐及歐盟，都沒有針對有害空氣污染物訂定廠區周界標準，而是採排放管道標準進行管制，顯見我國兩年內要達成第二階段的加嚴標準，過於嚴苛。

工總並強調，美、日等先進國家都是將移動污染源優先列管，因為移動污染源與固定污染源相比，占比更高，達到整體空污的30％。但環保署現行對移動污染源的管制措施，不論汽車、機車，雖有加嚴排放標準、客運業車輛也有更新補助，或補助汰換低污染車輛、推廣電動汽機車，所有內容都具有階段性與多元性，就是沒有列為優先管制。

工總認為，如果只強烈限縮業者排放空間，對實際空品改善根本無濟於事，呼籲政府如要有效降低污染源，應重新檢討「固定有害空氣污染物排放標準」及移動污染源各項標準與輔助計畫。

工總也提出建言，對「固定有害空氣污染物排放標準」應佐證健康風險評估的合理性，以免因過度加嚴影響產業發展；對移動污染源，建議「空污基金」補貼移動污染源管制運用時，應專款專用，移動污染源可考慮隨油徵收費用等做法。