中天新聞光榮熄燈 YouTube再會

中天新聞台11日午夜後自有線電視52台停播，旺旺集團董事長蔡衍明特別到中天大樓，慰勉堅持到最後一刻的中天同仁，民眾不畏低溫，齊聚在中天新聞台外面，見證中天新聞的落幕。

蔡衍明說，中天新聞台因真正做到第四權，政府害怕被監督，才關閉中天；兩岸好，台灣人民的日子會更好，他不只是堂堂正正的中國人，也是堂堂正正的台灣人，稱讚中天同仁未來轉戰網路當網紅。

昨晚距離中天被關台的倒數2小時，旺旺集團董事長蔡衍明率集團主管抵達中天大樓，蔡衍明先到媒體發稿區向記者拱手致意，看到中天主播齊坐在「真道理性、真愛台灣」字樣前，蔡衍明神情肅穆，面露無比感觸。

隨後，蔡衍明並肩和中天同仁坐在階梯上，聆聽同仁分享這段時間遭冷嘲熱諷的心路歷程，蔡衍明一度紅了眼眶，吐露「心中有很多感慨，但這是一個重生，大家加油」。

蔡衍明致詞表示，10月中旬國民黨革實院長羅智強說「中天關定了」，不到兩個月就被關台，若窮極罪惡的犯人被法官判死刑，執行死刑會這麼迅速嗎？

「真道理性、真愛台灣就是旺中集團的經營理念」，蔡衍明嘲諷，政治人物說了許多愛台灣的話，但「放屁」，強調愛台灣就是要讓台灣人民過著好日子，而做為第四權的媒體就是監督政府，讓人民過好日子。

蔡衍明指出，兩岸好，台灣人民的日子會更好，可能這句話有很多人認為不對，但「日子要過得如此心驚膽跳嗎？兩岸好，不對嗎？」中天新聞就是一個平台，做兩岸交流的事情，希望民間交流更能互信、互解、互諒。

蔡衍明認為，NCC聲稱中天新聞做得不好，但暗地裡又散布中天是紅媒、中資，製造違反國安得問題，但連NCC主委陳耀祥都否認這樣說法，正因為中天真正做到第四權，導致被關台的結果，「政府怕我們，那堂堂正正的政府為何怕人監督，除非做出對不起台灣人民的事、對不起817萬選票，不然怎麼可以把中天新聞判死刑，且在兩個月不到就執行死刑。」

蔡衍明化悲憤為力量地說，這也是中天同仁的一份榮耀，以後大家就是網紅，轉型重生不用流淚，繼續監督政府，而他絕對沒有私人目的，絕對是要讓兩岸民間交流更好，不要互相仇視。

最後，蔡衍明頒發感謝狀給中天員工，撕下外界對中天的刻板印象，在蠟燭燈光中倒數，歡唱「有緣相聚」，揮別中天新聞自52台消失。