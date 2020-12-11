勞動基金炒股案延燒 寶佳執行長等4人羈押

北檢偵辦勞動部前組長游迺文涉貪操縱股價案，今天依違反證交法等罪聲押寶佳執行長唐楚烈、投資主管邱裕元、復華投信投資長邱明強及經理人劉建賢等4人。台北地院裁定羈押禁見。

檢察官另聲押復華投信陳姓研究員，北院審理後裁定新台幣50萬元交保。

檢廉調查，唐楚烈、邱裕元等人自去年5月下旬起，疑謀議炒作遠東公司股票，將股價拉抬後，今年4月至7月間計畫賣出股票套利，但售出數量不如預期，便聯繫游迺文，疑企圖利用政府基金接手獲利。

檢調查出，游迺文自今年7月27日起，與大量持有遠東公司股票的寶佳資產公司及證券商復華投信公司人員聯繫，並在台北市復興南路一家高級私廚餐廳聚餐。游男並違反由交易員下單規定，直接透過證券商以高於設定的價格買進遠東公司股票，涉嫌操縱股價。

另外，游男自民國101年9月至今年9月間的薪資與每月信用卡費用明顯入不敷出，游男卻能以現金存入個人帳戶金額達新台幣918萬元。其中，游男於今年7月2日至9月8日間，密集存入3萬元至10萬元不等金額。

勞動基金運用局在例行查核時，發現游迺文有異常投資的情形，主動通報勞動部，將游男調離主管職務，並請政風處主動調查，隨後移送廉政署。廉政署報請台北地檢署指揮偵辦。

北檢11月底指揮廉政署約談游男到案，訊後認定游迺文涉嫌貪污治罪條例違背職務收賄罪、財產來源不明罪、證券交易法操縱股價罪及違反證券投資信託及顧問法，犯罪嫌疑重大，向台北地院聲押禁見游男獲准。

檢廉約談游男到案後翌日以證人身分傳喚唐楚烈、被告身分傳喚邱裕元說明，檢察官訊後將唐楚烈請回，諭令邱裕元30萬元交保。

檢廉昨天展開第三波偵查行動，兵分5路搜索復華投信及唐楚烈、邱明強等人住處，並以被告身分約談唐楚烈、邱裕元、邱明強、復華投信基金經理人劉建賢及陳姓研究員等人到案，陸續移送北檢複訊。

檢察官複訊後，認定唐楚烈、邱裕元涉犯貪污治罪條例違背職務行賄罪、證券交易法操縱股價罪、違反證券投資信託及顧問法；邱明強、劉建賢等涉嫌違反證券投資信託及顧問法、刑法背信罪、證券交易法操縱股價罪等，犯罪嫌疑重大，向法院聲押禁見。

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