碳佐麻里砸10億 打造臺南府城綜合餐廳園區

經濟部11日再添10家企業共斥資逾45億元擴大投資臺灣，其中投資金額最高的企業為碳佐麻里。碳佐麻里預計斥資10億元在臺南市鹽埕新建綜合餐廳園區，包含精品燒肉、麻辣鴛鴦、海鮮餐廳、宴會廳及咖啡茶點等，亦導入智慧化元素增設互動式點餐與廚房管理平台。

投資臺灣事務所今日同意10家企業共斥資逾45億元擴大投資臺灣，包括臺商回臺方案的菱生精密工業、根留企業方案的建新國際以及中小企業方案的祐暘公司、元精精密、碳佐麻里、禾橙科技、立綺實業、瑞曼迪斯循環科技、翰可國際及亞細亞氣密隔音窗等。

截至目前「投資臺灣三大方案」已吸引750家企業超過1兆1,538億元投資，預估創造9萬7,150個本國就業機會，其中「歡迎臺商回臺投資行動方案」有208家臺商投資約7,909億元，創造6萬5,469個就業機會；「根留臺灣企業加速投資行動方案」有91家根留企業投資約1,721億元，創造1萬2,875個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」則已吸引451家中小企業投資約1,908億元，帶來1萬8,806個本國就業機會，後續尚有45企業排隊待審。

菱生精密為國內最早布局微機電元件（MEMS）的老牌封測廠，全球各大知名智慧型手機都有其產品。近年拜智慧行動裝置、汽車電子及穿戴商機起飛，MEMS元件需求有增無減，菱生藉Sensor IC已成功切入智慧型手機、平板電腦、遊戲機供應鏈。美中貿易戰爆發後經歷訂單衰退衝擊，隨著5G、AI、電動車蓬勃發展，加上後疫情時代相關需求持續，增添未來接單利基。

為提高市占率，菱生規劃在臺中潭子廠與中港廠投入近7億元，擴增Sensor IC封裝產能，提升MEMS與光電先進封裝產品比重，掌握全球半導體供應鏈重組及宅經濟對封測產能的大量需求，將可帶來152個本國就業機會。同時持續深耕利基型封測領域，與一線封測廠建立市場區隔。

碳佐麻里以平價、小型燒肉居酒屋起家，奠定燒肉居酒屋的經營基礎，而後創立碳佐麻里精品燒肉、天鍋麻辣、T+Cafe&Tea及有你真好系列餐廳，為持續帶給顧客新穎的用餐體驗，計劃擴大招聘400名本國員工，邀請連續3年獲得WAF大獎的橙田建築擔綱設計，斥資10億元在臺南市鹽埕新建綜合餐廳園區，包含精品燒肉、麻辣鴛鴦、海鮮餐廳、宴會廳及咖啡茶點等，亦導入智慧化元素增設互動式點餐與廚房管理平台，期望將餐飲產業融合臺南在地府城文化，同時讓園區朝向國際化、多元化經營發展。