12/10工商晚間報 3分鐘掌握財經要聞
工商時報精選晚間國內外要聞，讓您3分鐘掌握世界大事。
晶圓二哥GG了？大咖狂倒貨 專家爆內幕
晶圓代工二哥聯電近期漲勢驚人猶如睡醒猛獅，二家外資也連袂上調目標價至60元，但股價創高後…閱讀全文
存股族不要怕！ 金管會：未限縮金融股配息
金管會主委黃天牧10日「澄清」，7日在財委會說研究英國與美國限制銀行配現金股利的政策，並未說 …閱讀全文
2大制裁來襲！標普剔除中芯等21家陸企
美國總統川普11月簽署行政命令，要求美國投資人與機構投資與大陸軍方擁有或相關控制大陸企業，總計31家陸企…閱讀全文
傳蘋果聯手台積 搶老美電動車巨頭飯碗？
台積電先前傳出早已為Apple Car部署，在南科就就有專屬的研發廠區 …閱讀全文
比特幣燒到主流市場 專家曝「它」無辜受害
根據摩根大通（JPMorgan）發布最新報告指出，自今年10月以來，黃金不斷流出大量資金…閱讀全文
跟著馬斯克賺一波 散戶押這幾檔
低軌道衛星發射和地面設備的市場，同步進入高成長期，供應鏈將開始出貨並持續放量 …閱讀全文
財政部2招擬整頓房屋稅 最快明年動手
財政部長蘇建榮受訪表示，財政部將朝2大方向修正《房屋稅條例》 …閱讀全文