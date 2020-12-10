2020年台灣經濟起飛？ 民調心聲一次看

行政院主計總處11月27日公布最新經濟成長率數據，上修2020年經濟成長率為2.54％，也預測2021年經濟成長率為3.83％。此外，「經濟學人」12月2日以「Covid-19重創全球經濟，但不包括台灣」為題，表示台灣不僅抵禦了疫情帶來的經濟衝擊，甚至還有不錯的經濟表現。

根據《ETtoday新聞雲》於2020年12月1日至4日的調查，目前仍有53.7％的受訪者認為自己所屬的企業（或行業）的營運，受到新冠肺炎疫情的影響，48.1％民眾表示個人目前的收入仍受到新冠肺炎的影響。儘管如此，有48.1％的受訪者對於明年台灣的景氣保有有樂觀的預期（含「非常樂觀」18.3％以及「有點樂觀」29.8％），另有42.9％民眾對明年台灣景氣表示悲觀（含「有點悲觀」34.3％以及「非常悲觀」8.6％）。今年三月兩次的調查結果，均顯示民眾對於未來景氣悲觀的比例遠高於樂觀的比例，本次的調查則出現反轉，顯示多數民眾對於明年台灣的經濟表現比較有信心。

由中國大陸主導的《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）橫跨15國，超過20億人口，佔全球GDP近三成，已於11月15日簽署完畢，未來這15個國家彼此之間多項商品交易免關稅。儘管經濟部再強調RCEP成形，台灣已有準備，並指出RCEP開放關稅應會程度不大，降稅期久，對現狀的改變有限，然而根據調查指出，仍有72.0％民眾擔心台灣未來經貿發展會受到沒加入RCEP的影響（含「非常擔心」39.2％以及「有點擔心」32.8％）。

民主黨候選人拜登確定勝出，預定明年1月20日上任為美國第46位總統，此次的民調結果顯示有39.3％的民眾認為未來美國與中國大陸的關係會變好，另有48.0％民眾認為拜登執政下的美國政府，在未來兩岸爆發軍事衝突時，不會派軍協防台灣，和前次調查結果相比（2020年10月）認為美國不會派軍協防台灣的比例增加13.0％。

台灣近日累積多起新冠肺炎境外移入個案，全台累計確診人數繼續上修，有91.4％民眾認為台灣需要再加強入境管制。此外，隨著各國製藥公司的新冠肺炎疫苗開始進入後期試驗階段，各國開始凖備接種計劃，美國更是傳出首批疫苗接種最快可在今年12月開始施打。若台灣可取得相關疫苗，僅有39.2％民眾表示自己會在第一時間馬上施打，另有57.2％民眾表示若疫苗可以大規模的接種，明年也不會想要規劃出國旅遊（含「應該不會」41.0％以及「一定不會」16.2％），不想出國的主要原因還是擔心接種疫苗仍會感染到新冠肺炎。

蔡英文總統於2020年8月28日宣布自2021年1月1日起，開放含萊克多巴胺（瘦肉精）美豬、30個月齡以上美牛進口台灣，引發國人爭議。民進黨政府認為若能通過放寬萊豬以及美牛進口，將有助於台灣爭取額外經貿利益，幫助台灣參與區域經濟整合，國民黨則因健康問題反對萊豬進口台灣。

根據本次調查，75.5％民眾擔心未來食用到含有瘦肉精美豬的相關肉品（含「非常擔心」56.8％以及「有點擔心」18.7％），危害到個人以及家人健康。另有58.6％民眾表示不能接受含有萊克多巴胺的美國豬肉進口台灣來換取台美經貿關係深化（含「不太能接受」23.0％以及「完全無法接受」35.6％）。

反核食公投兩年禁令即將滿兩年，外界近日也開始關注台灣是否將開放核食進口。駐日代表謝長廷近日返台，也提到日本食品的開放對於台灣爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）有影響。根據調查，有39.5％民眾可以接受通過日本核食進口台灣，爭取日本支持台灣加入CPTPP（含「非常支持」19.0％以及「有點支持」20.5％），另有54.3％民眾表示不支持（含「不太支持」20.1％以及「完全不支持」34.2％）。

【調查說明】

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2020年12月1日至4日進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」。回收有效樣本數為1,368份，抽樣誤差在95％信心水準下，為正負2.65％。進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料（109年10月底）進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。