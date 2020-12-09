11月三大房產稅收 近五年新高

房市真的很旺！財政部稅收統計顯示，我國11月土增稅、契稅、房地合一稅收依序為110.9億元、17.1億元、29.7億元，三大房市稅收指標皆為2016年1月房地合一制上路以來（近五年）單月新高。



若從累計稅收來看，今年1～11月土增稅、契稅稅收分別為1,009.2億元、144.2億元，依序創下近22年、近24年新高水準，而1～11月房地合一稅收105.2億元也是史上新高。



財政部指出，以土增稅而言，今年自9月以來已連續三個月都突破百億元規模，若從各縣市分析，今年土增稅收明顯成長的包括新竹縣、新竹市、桃園市，稅額皆漲破三成，件數也多出一成以上。



土增稅成長原因有兩項，包括建商在建築新案前大舉收購土地、企業投資設廠前購入工業區土地，尤其今年桃園、新竹多有工業區土地交易大案，進而挹注稅收。



從契稅來看，今年1～11月以桃園市、台中市、新竹市、新北市等縣市表現最出色，成長比率多在5％～20％左右。由於契稅為房市中買方購屋時所課徵稅負，其成長來自於買賣不動產件數與成交金額，可有效顯示不動產買賣移轉熱度。



官員分析，今年台中市、新竹市、新北市等三縣市契稅案件稅額多在1萬元～10萬元之間，應該是新建案完工後的交屋潮。從六都「建物買賣移轉棟數」統計也顯示，今年1～11月以新北市移轉棟數5.6萬棟居冠、台中4.3萬棟居次，大致上與契稅趨勢相同。



另累計前11月房地合一稅創史上新高（108年約80億元），官員認為，房地合一稅量能持續增加，可看出房市交易有回溫跡象，但過去房地合一制上路前，買賣房屋所得課稅方式為財產交易所得，交易量能較難估計，現在房市可能未達2015年以前高點。