前11月證交稅暴增6成

台股收盤加權指數自11月起屢創新高，9日14,390點站上收盤歷史新高，帶動我國證交稅收動能大幅成長。在證交稅強力領軍下，11月全國總稅收為2,317億元、年增10.3％，主要是證交稅收138億元、年增55％挹注，帶動單月稅收成長，證交稅收累計前11月達1,308億元，今年全年可望締造史上新高紀錄。

官員預估，今年全年總稅收受紓困政策與疫情影響甚鉅，可能會短徵400～600億元，為近十年首度負成長。但值得慶幸的是，下半年稅收回溫，以證交稅、營業稅回升，抵消營所稅減幅，全年稅收短徵幅度較上半年預期短徵1,200億元大幅收斂。

財政部9日公布11月稅收統計，證交稅一躍成為今年最強稅目，累計1～11月證交稅1,308億元，續創歷年同期新高，較去年同期成長59％，年增485億元表現最亮眼，已經提前突破2007年歷史高點1,289億元，今年全年證交稅可望創新高締造新猷。

11月因美國總統大選落幕，拜登上任後，投資人普遍認為中美貿易戰有望趨緩、投資信心回升，台股11月日均成交量高達2,747億元，創下台股單月日均成交量史上次高紀錄，較去年同期1,549億元規模大幅成長，進而挹注11月證交稅收成長五成以上。

另11月營業稅收860億元、年增9.1％，主要是國內消費升溫，加上台商回流投資與國內半導體業持續擴廠，進口機械、電機設備增加讓稅收成長。而11月營所稅為42億元、年增6％，主因部分營所稅款受紓困政策影響而遞延入帳。

至於11月綜所稅為200億元、年增16.3％，呈現成長態勢，主要是企業派發第四季股利，讓扣繳稅款增加，加上房市升溫讓房地合一稅成長，導致稅收成長。另11月貨物稅收為144億元、年減1.2％，微幅下滑關鍵是車市買氣小幅下滑，車輛貨物稅年減6.4％。

財政部指出，今年1～11月全國總稅收為2兆2,381億元、年減3.8％，其中以營所稅年減1,707億元、貨物稅年減76億元最多，營所稅收下滑主因為2019年上市櫃公司獲利衰退，加上未分配盈餘稅減半、5G與智慧機械租稅優惠上路等，導致營所稅收減少。

今年1～11月證交稅、營業稅、土增稅收分別年增485億元、189億元、96億元，抵消部分總稅收下滑趨勢，估計營業稅、證交稅、牌照稅、菸酒稅全年稅收都可望再創新高。