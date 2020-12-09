12/9工商晚間報 3分鐘掌握財經要聞
公平會指出，量販大賣場與超市的結合案，在公平會是首例，且涉及市場界定、統一集團持有家福公司股權等各項議題，雖然公平會在考量所有因素後，認為不致對市場競爭產生實質減損效果。
工商時報精選晚間國內外要聞，讓您3分鐘掌握世界大事。
家樂福吃下頂好 公平會附條件放行
公平會9日以附加包括家福公司的交易不得明顯優待少數股東、不得對中小型供應商不利、不得無正當理由終止或讓任何中小型供應商除名、以及必須提供相關資料等4項負擔的方式，不禁止其結合…閱讀全文
新台幣強勢壽險臉綠 新壽11月虧16億
新光人壽因匯兌成本大增，11月稅後虧損16.37億元，儘管新光銀行、元富證券11月各賺4.32及4.2億元，仍是抵消不了新壽的虧損…閱讀全文
斗六廠驚傳火警 味全：對業務影響極小
味全公司表示，發生火警的地方是位於味全斗六廠區內一處製造半成品的小廠房，該廠房加設備總價值約300多萬元，此次局部火警對公司造成的財損有限…閱讀全文
台股不見天花板 分析師：選股留意這幾類
12月在集團作帳下，趨勢上仍是朝14,500～14,800邁進，建議盤中拉回低接為主，不要過度追價。選股布局上可留意網通、矽晶圓、TWS、PA、造紙、鋼鐵等 …閱讀全文