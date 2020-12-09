勞健保將崩潰！楊志良籲３大改革方向

前衛生署長、亞洲大學講座教授楊志良今昨（8）日赴文化大學發表專題演講，他指出，台灣已漸成為「孤寂社會」，而孤寂對人類身心靈是最大的傷害，也會拖累勞健保及國民年金體制；為此，他提出先建立廉能政府後增稅、捨棄無謂醫療以及建立互助社會等三大改革方向。

楊志良應文大「華岡大講堂」之邀，以「從世界局勢看台灣發展」為題發表演講，並與文大商學院長汪進揚、會計系主任王茂昌、前經建會專門委員徐廣正，對談勞健保財務省思與因應、勞工政策、以及台灣人口趨勢與保險等議題。

楊志良在演講中，談及國內外政情，論及美國時，他直言：「美國已回不去了」，民主自由在美國似是假象，因為美國表面科技發達，現況卻是沒全民健保、窮人上不起大學、空有疾病控制與指揮中心，且新冠肺炎確診及死亡病例最多，顯然「科技是一回事、體制又是另一回事」。

楊志良也提醒總統蔡英文，台灣於疫情之下經濟仍正成長，但貧富差距也來到最大，如今台灣對立嚴重，可說是最不願相互幫助的國家，核四、故宮南院及一堆蚊子館，顯示政府效能不彰。

楊志良提到，無論是勞健保或國民年金，都應奠基於互相幫助，期盼能先從建立廉能政府出發，進而增稅讓人民更加互助，並倡議「第三家庭」，希望人與人間能互相提供有品質的陪伴與照顧。

至於我國結婚率與出生率直直落，楊志良則認為，台灣社會發展顯然違反此自然定律，「台灣將變成孤寂的社會，只有原生家庭而無第二家庭，社會支持體系將因而崩潰。」

文化大學去年開始，在校長徐興慶倡議下，推出大型高素質的學術論壇「華岡大講堂」。徐興慶表示，楊志良說話直率，感謝示警我國恐陷入孤寂社會，唯有跳脫同溫層，培養獨立思辨能力，才是最重要的。

（中國時報 李侑珊）

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