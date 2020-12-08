國營事業主辦都更首案 台電南港儲運中心釋出

台電8日舉行南港區北部儲運中心都更招商說明會，將釋出「北部儲運中心南港舊址（AR-1-2）特定商業區（十）」土地，為台北市精華區稀有的大規模土地，預估開發後市值上看300億，12月底前將公告招商。

台電表示，本案為國內首宗由國營事業擔任主辦機關的都更案，將公開評選民間優質廠商擔任公辦都更實施者，預估投入成本約百億元，開發後商業價值潛力頗大，市值上看300億。未來可作為住宅、零售業、餐飲業、一般事務所、自由職業事務所等，其中住宅使用樓地板面積比例不得超過容積樓地板面積的50％。

台電指出，這次釋出的AR-1-2基地面積達1.56公頃（約4,728坪），使用分區為特定商業區（建蔽率55％、容積率353％），基地緊臨忠孝東路六段，鄰近有松山車站、捷運後山埤站、南港運動中心、成德國小、成德市場及市立聯合醫院忠孝院區等公共設施，交通便捷，生活機能完善，極具開發住宅、商務辦公及多元商業設施優勢，土地產權99％以上屬台電所有，產權單純，減少投資人都更整合不確定性之風險。

台電表示，北部儲運中心位居東區門戶計畫，銜接信義計畫區之起點位置，基地形狀方整，開發案更新後台電將透過權利變換方式，分回獨棟商用辦公，並持續出租收益；實施者分回部分則可自由規劃商場、辦公或住宅等產品。另為落實智慧節電理念，綠能發電及能源管理系統等構想將納入公開評選實施者的項目。

台電說，本開發案不論是區位、規模、產權及實施方式等條件，皆具投資吸引力，台電期盼與投資人合作開發，共同帶動南港地區發展，全案預訂於12月底前正式公告招商。

招商顧問仲量聯行說，由於台北市無新增供給，辦公室需求往南港、內湖地區發展，當地有多個開發案正在進行，預期未來大型商場集中信義及南港區，且這次開發地點周邊辦公租金每坪每月約1,600至2,000元，且租用辦公室都趨近滿租，另外開發案鄰近捷運站，非常具有商辦的開發潛力。