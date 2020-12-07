12/7工商晚間報 3分鐘掌握財經要聞
金管會晚間發布新聞稿宣布，即將啟動的不動產授信專案金檢與一般金檢，會將央行的新措施納入，也就是銀行8日才核貸的新不動產授信案，都要符合央行的新規定，否則將重罰銀行。
工商時報精選晚間國內外要聞，讓您3分鐘掌握世界大事。
團隊戰打炒房 金管會金檢將用央行新標準
金管會強調，12月8日之前生效的不動產授信案適用舊規定，8日之後撥貸者就必須用央行的新規定，違反者就視情節輕重開罰…閱讀全文
海外需求強勁 國巨11月營收攀26個月高峰
國巨（2327）7日盤後公布11月營收，自結11月合併淨營收為76.7億元，單月營收較上月增加6.5％，並較去年同期增加 117.9％，寫下2018年9月以來新高紀錄…閱讀全文
三大動能加持 11月出口年增12％
財政部指出，iPhone 12持續熱銷，從蘋概股龍頭台積電產能滿載、持續上調全年營收至1.4兆元最明顯，短期內電子零組件出口動能不減。…閱讀全文
太擠了小心踐踏 專家：慎防美股崩盤再現
美股近期屢創歷史新高紀錄，然而，摩根大通Nikolaos Panigirtzoglou在內的市場策略師上周五發布的報告指出，目前的情況與2018年1月至2月初的表現極為類似…閱讀全文