後蔡英文時期十大政治領袖 侯友宜蟬聯第一
跳脫非傳統國民黨政治人物的新北市長侯友宜打贏32位政治人物在個人操守、個人魅力等5個面向綜合排名中最被看好，繼續蟬聯十大政治領袖的榜首。而鄭文燦、蔣萬安則都大躍進4名，分別排行二、三名。
前十大政治人物，橫跨國民黨、民進黨、民眾黨三個政黨。此份報導為《ETtoday新聞雲》於2020年12月1至4日，以「手機簡訊」進行調查，回收有效樣本數為1,368份製成的調查報告。
根據調查，現任新北市長侯友宜在32個政治人物中被看好度第一，現任桃園市長鄭文燦排名第二，可能即將備戰2022台北市長選舉的蔣萬安排名第三，現任副總統賴清德排名第四，前新北市長朱立倫排名第五。第六到第十名的排名依次為柯文哲、蘇貞昌、陳時中、陳其邁以及林佳龍。
和前次調查相比（2020年6月24日至26日），蔣萬安以及鄭文燦排名急劇上升。鄭文燦從第六名上升至第二名，蔣萬安從第七名上升至第三名。從調查結果來看，蔣萬安以及鄭文燦是最被民眾看好的兩位藍綠中生代，未來發展備受矚目。
和前次調查相比（6月24日至26日），陳時中以及蘇貞昌排名急遽改變。蘇貞昌近半年以來在政壇展現的強烈企圖心，讓民眾對於蘇貞昌的看好度大幅增加，一舉進入十大未來政治領袖的名單中；衛福部長陳時中雖抗疫有功，然而光環逐漸退去，看好度明顯下降，從第三名下降至第八名。
要成為政治領袖，除了要有個人魅力以外，更重要的需要具備個人操守、領導能力、國際視野和財經專業等五大特質。民眾選出十大最有潛力的政治領袖後，再以這五大特質為這十名政治人物評分，一分最低分，五分最高分。結果顯示：現任新北市長侯友宜在個人魅力、個人操守以及領導能力三項得冠；前新北市朱立倫則在國際視野以及財經專業奪得第一。
後蔡英文時期的十大領袖：侯友宜排名第一
大政治領袖排名：第一名侯友宜、第二名鄭文燦、第三名蔣萬安、第四名賴清德、第五名朱立倫、第六名柯文哲、第七名蘇貞昌、第八名陳時中、第九名陳其邁、第十名林佳龍。
個人魅力前五名：第一名侯友宜、第二名蔣萬安、第三名陳時中、第四名賴清德、第五名朱立倫
個人操守前五名：第一名侯友宜、第二名蔣萬安、第三名陳時中、第四名朱立倫、第五名柯文哲
領導能力前五名：第一名侯友宜、第二名賴清德、第三名陳時中、第四名朱立倫、第五名柯文哲
國際視野前五名：第一名朱立倫、第二名陳時中、第三名蔣萬安、第四名柯文哲、第五名賴清德
財經專業前五名：第一名朱立倫、第二名蔣萬安、第三名賴清德、第四名陳其邁、第五名侯友宜
個人領袖特質評比：
- 侯友宜（第一名）：藍綠都看好的非傳統國民黨的政治人物
- 鄭文燦（第二名）：民進黨最被看好的接班人
- 蔣萬安（第三名）：國民黨最被看好的明日之星
- 賴清德（第四名）：低調且沈默的副總統，人氣略有下滑
- 朱立倫（第五名）：最有國際視野以及財經專業的雙冠王
- 柯文哲（第六名）：藍綠夾殺下，看好度略有爬升
- 蘇貞昌（第七名）：展現強烈政治企圖心，看好度大幅增加
- 陳時中（第八名）：光環逐漸退去，看好度明顯下降
- 陳其邁（第九名）：遠離台北政治中心，看好度明顯下滑
- 林佳龍（第十名）：看好度下滑一名，仍是被看好的民進黨中生代
|本次排名
|人選
|看好度
|個人魅力
|個人操守
|領導能力
|國際視野
|財經專業
|1
|侯友宜
|67.6%
|4.4
|4.3
|4.4
|3.8
|3.5
|2
|鄭文燦
|60.8%
|3.4
|3.4
|3.6
|3.4
|3.1
|3
|蔣萬安
|57.1%
|4.1
|4.3
|3.8
|4.0
|3.7
|4
|賴清德
|55.1%
|4.0
|4.0
|4.0
|3.9
|3.6
|5
|朱立倫
|48.1%
|3.9
|4.2
|4.0
|4.1
|3.9
|6
|柯文哲
|45.1%
|3.9
|4.1
|3.9
|3.9
|3.5
|7
|蘇貞昌
|40.8%
|3.0
|2.9
|3.1
|3.0
|2.9
|8
|陳時中
|39.8%
|4.1
|4.2
|4.0
|4.1
|3.4
|9
|陳其邁
|39.2%
|3.7
|3.8
|3.8
|3.7
|3.5
|10
|林佳龍
|38.4%
|3.0
|2.9
|3.0
|2.9
|2.9
【調查說明】
- 本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2020年12月1日至4日進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」。回收有效樣本數為1,368份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.65%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料（2020年10月底）進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。
- 本調查提供台灣目前最有知名度以及影響力的32位政治人物名單，由受訪者選出十個，依據挑選次數最多的前十名做為十大政治領袖的排名。