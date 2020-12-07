後蔡英文時期十大政治領袖 侯友宜蟬聯第一

跳脫非傳統國民黨政治人物的新北市長侯友宜打贏32位政治人物在個人操守、個人魅力等5個面向綜合排名中最被看好，繼續蟬聯十大政治領袖的榜首。而鄭文燦、蔣萬安則都大躍進4名，分別排行二、三名。

前十大政治人物，橫跨國民黨、民進黨、民眾黨三個政黨。此份報導為《ETtoday新聞雲》於2020年12月1至4日，以「手機簡訊」進行調查，回收有效樣本數為1,368份製成的調查報告。

根據調查，現任新北市長侯友宜在32個政治人物中被看好度第一，現任桃園市長鄭文燦排名第二，可能即將備戰2022台北市長選舉的蔣萬安排名第三，現任副總統賴清德排名第四，前新北市長朱立倫排名第五。第六到第十名的排名依次為柯文哲、蘇貞昌、陳時中、陳其邁以及林佳龍。

和前次調查相比（2020年6月24日至26日），蔣萬安以及鄭文燦排名急劇上升。鄭文燦從第六名上升至第二名，蔣萬安從第七名上升至第三名。從調查結果來看，蔣萬安以及鄭文燦是最被民眾看好的兩位藍綠中生代，未來發展備受矚目。

和前次調查相比（6月24日至26日），陳時中以及蘇貞昌排名急遽改變。蘇貞昌近半年以來在政壇展現的強烈企圖心，讓民眾對於蘇貞昌的看好度大幅增加，一舉進入十大未來政治領袖的名單中；衛福部長陳時中雖抗疫有功，然而光環逐漸退去，看好度明顯下降，從第三名下降至第八名。

要成為政治領袖，除了要有個人魅力以外，更重要的需要具備個人操守、領導能力、國際視野和財經專業等五大特質。民眾選出十大最有潛力的政治領袖後，再以這五大特質為這十名政治人物評分，一分最低分，五分最高分。結果顯示：現任新北市長侯友宜在個人魅力、個人操守以及領導能力三項得冠；前新北市朱立倫則在國際視野以及財經專業奪得第一。

後蔡英文時期的十大領袖：侯友宜排名第一

大政治領袖排名：第一名侯友宜、第二名鄭文燦、第三名蔣萬安、第四名賴清德、第五名朱立倫、第六名柯文哲、第七名蘇貞昌、第八名陳時中、第九名陳其邁、第十名林佳龍。

個人魅力前五名：第一名侯友宜、第二名蔣萬安、第三名陳時中、第四名賴清德、第五名朱立倫

個人操守前五名：第一名侯友宜、第二名蔣萬安、第三名陳時中、第四名朱立倫、第五名柯文哲

領導能力前五名：第一名侯友宜、第二名賴清德、第三名陳時中、第四名朱立倫、第五名柯文哲

國際視野前五名：第一名朱立倫、第二名陳時中、第三名蔣萬安、第四名柯文哲、第五名賴清德

財經專業前五名：第一名朱立倫、第二名蔣萬安、第三名賴清德、第四名陳其邁、第五名侯友宜

個人領袖特質評比：

侯友宜（第一名）：藍綠都看好的非傳統國民黨的政治人物

鄭文燦（第二名）：民進黨最被看好的接班人

蔣萬安（第三名）：國民黨最被看好的明日之星

賴清德（第四名）：低調且沈默的副總統，人氣略有下滑

朱立倫（第五名）：最有國際視野以及財經專業的雙冠王

柯文哲（第六名）：藍綠夾殺下，看好度略有爬升

蘇貞昌（第七名）：展現強烈政治企圖心，看好度大幅增加

陳時中（第八名）：光環逐漸退去，看好度明顯下降

陳其邁（第九名）：遠離台北政治中心，看好度明顯下滑

林佳龍（第十名）：看好度下滑一名，仍是被看好的民進黨中生代

本次排名 人選 看好度 個人魅力 個人操守 領導能力 國際視野 財經專業 1 侯友宜 67.6% 4.4 4.3 4.4 3.8 3.5 2 鄭文燦 60.8% 3.4 3.4 3.6 3.4 3.1 3 蔣萬安 57.1% 4.1 4.3 3.8 4.0 3.7 4 賴清德 55.1% 4.0 4.0 4.0 3.9 3.6 5 朱立倫 48.1% 3.9 4.2 4.0 4.1 3.9 6 柯文哲 45.1% 3.9 4.1 3.9 3.9 3.5 7 蘇貞昌 40.8% 3.0 2.9 3.1 3.0 2.9 8 陳時中 39.8% 4.1 4.2 4.0 4.1 3.4 9 陳其邁 39.2% 3.7 3.8 3.8 3.7 3.5 10 林佳龍 38.4% 3.0 2.9 3.0 2.9 2.9

【調查說明】