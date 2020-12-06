太陽光電躉購費率 明年加成最高27%

經濟部7日（周一）將召開年度再生能源躉購費率及計算公式草案聽證會，在太陽光電部分，整體費率雖較去年下調，但增加多項加成項目，像為提高土地利用效率及增加裝設誘因，除以往高效模組外，明年首次提出一地兩用、風雨球場等型態的加成，新增費率加成最高合計可達27％。



而改變最大是離岸風電20年躉購費率首次跌破每度5元，109年度再生能源發電設備電能躉購費率當中，離岸風電的固定20年躉購費率，今年還有每度5.0946元，明年將調降至每度4.6568元。只要是今年12月31日前完成簽約風場，都還可享受每度5元以上，明年起才完成簽約風場，價格則跌破5元。



不過，會受明年躉購費率影響的，僅剩麗威風場的後續接替開發商。由於麗威風場遲至12月初還未取得籌設許可，其餘風場都已完成簽約，且麗威風場是否能開發將在明年1月決定，很有可能是由新開發商遞補接手，每度勢必低於5元，將會影響開發意願。



值得注意的是，明年太陽光電躉購費率也比今年持續下調，屋頂型、地面型及水上型的費率都有調整，不過為了鼓勵裝設太陽光電設備，明年除了原本就有的高效能模組外加6％、原住民族地區或偏遠地區外加1％的優惠外，新增一地兩用型態外加6％、風雨球場型態外加10％、風雨球場施作金屬浪板型態外加4％。



官員舉例，最極端案例就是在偏鄉學校設置風雨球場並裝設太陽光電板，可以讓各項加成，相當於27％優惠費率全數領到，若以都市內風雨球場，也能領到26％優惠費率，對提升裝設率，應有極大誘因。



所謂風雨球場，指的是室內球場，因不怕風雨所以叫做風雨球場，無論何種氣候條件都能上體育課的地方，能避風避雨，冬天、夏天，還有梅雨季最常用。