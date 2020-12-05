史上新高 超額儲蓄首破3兆

主計總處最新預測顯示，由於經濟優於預期，加以境外資金匯回、消費大幅下滑、民間投資趨緩，超額儲蓄2020年首度升破3兆，創史上新高，國發會副主委高仙桂表示，這麼多的閒置資金若流入股市、房市對經濟不是好事，是個警訊，不過，隨著政府推動六大核心戰略產業，加以全球供應鏈重組，這些資金可望導入實體投資而降低經濟風險。

主計總處日前上修2020年經濟成長至2.54％，國內生產毛額（GDP）較原預測增逾4,300多億，加以境外資金匯回使得國外要素所得較預測增逾1,000億，國民所得毛額（GNI）因此升破20兆，惟消費因疫情而下修逾1,000億，一增一減，遂使得國民儲蓄升至7.7兆創下新高，主計總處官員表示：「疫情讓國人無法出國旅行，以致消費下滑，加以適逢境外資金匯回高峰，是讓今年儲蓄創新高的主因。」

儲蓄是閒置資金，若能引導至民間投資、政府公共建設對經濟是有幫助的，依主計總處估計，2020年公共建設執行率佳，因此政府投資可望成長10.4％，但民間投資表現不如預期，成長率由2.41％調降至1.47％，估計7.70兆的儲蓄會被引導到投資的僅4.65兆，超額儲蓄（儲蓄減投資）因此升至3.05兆，首度升破3兆元。

高仙桂表示，超額儲蓄升破3兆代表太多的資金沒有被導入實體的投資或公共建設，這些錢若最後流入股市、房市而炒房、炒股對台灣經濟不是好事，確實是個警訊，她說：「提升民間投資才能解決這個問題，政府目前所推動的前瞻建設、台商回台，六大核心戰略產業就是希望把這些閒置資金導入實體投資，以降低超額儲蓄所帶來的風險。」

自2009年以來台灣超額儲蓄年年破兆，2014年起升逾2兆，2020年又升破3兆，閒置資金快速增加是否會帶來泡沫的風險？高仙桂表示，如果實體經濟的成長和資本市場（股市、房市）的繁榮相稱，泡沫就不致發生，從台灣目前經濟持續成長看來，泡沫的風險不高，但必須加以注意。

高仙桂樂觀表示，目前全球供應鏈重組對台灣是有利的，這是台灣的機會，若能重新定位台灣在全球供應鏈的角色，這將為台灣挹注龐大的投資動能，如此一來超額儲蓄便可導入實質的投資，而提升台灣經濟成長的動能。