印尼染疫移工同宿舍接觸者 一人行蹤不明

國內昨（4）日新增的個案中，一名印尼移工檢疫期滿陰性，卻在期滿後，至宿舍接觸其他移工才確診。中央流行疫情指揮中心昨決定找回47名接觸者進行採檢，截至目前已有46人入住集中檢疫所，剩下的一人在2日從雇主家逃跑後，至今仍未找回。

昨日確診的案688為印尼籍30多歲女性移工，今年11月13日來台工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境迄今無症狀，檢疫期滿前採檢為陰性。

案68811月28日檢疫期滿後，由仲介安排至宿舍自主健康管理至11月30日，因雇主要求，於12月1日由仲介安排至醫院自費採檢後確診（Ct值32）。52名接觸者中，有47人為同宿舍移工。

中央流行疫情指揮中心昨決定找回47名同宿舍移工入住集中檢疫所進行採檢，發言人莊人祥今午表示，已有46人入住，剩下一名移工還需要一點時間。

晚間莊人祥進一步透露，該移工為落跑的社福類移工，為越南人，今年11月13日入境台灣，進入集中檢疫所，並分別在17日、26日採檢陰性，28日離開集中檢疫所，並在28-30號之間在仲介準備的宿舍待過，這個宿舍也就是案688待過的宿舍。

11月30日，這名移工前往雇主家從事家事工作，2日離家後便失去音訊，落跑原因不明。莊人祥表示，昨晚開始，指揮中心已與警政署、移民署成立專案小組查詢，目前還在尋找中。（中時）

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