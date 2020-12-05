資金亂竄流向股市房地產 學者憂2大副作用

低利率時代來臨，加上閒置資金爆量，中研院經濟所研究員周雨田直言，資金流向股市、房地產已經是進行式，須留心貧富不均加劇、金融市場泡沫化等隱憂。

台灣利率來到歷史低檔，資金水位又極度豐沛，周雨田指出，資金狂潮已經反映在資產價格，房價及股價都持續上攀，尤其台股屢屢創高，「的確有資產膨脹的問題」。

「大家都害怕錯過賺錢的機會」，元大寶華董事長梁國源分析，不只台灣，低利率時代加上主要經濟體因應疫情大推紓困方案，資金更加氾濫，全球都出現金融市場熱絡的狀況，關鍵在於「害怕錯過（FOMO，Fear Of Missing Out）」心態瀰漫，大家預期明年會更好，此時不買更待何時，導致資產價格持續上攀。

不只台股氣勢如虹，今年以來，房市熱絡的狀況同樣引人注目，甚至引起央行理事關切，指出部分台商匯回的資金恐已進入房地產市場；行政院本週端出房地產健全方案，誓言「打炒房」。

周雨田直言，資金滿溢的情況下，有些人會放銀行，有些人買黃金，但大宗還是往房地產和股市流動，如今台股已經背離基本面，房價本來就偏高，如今又繼續上漲，這些都是相當明顯的警訊。

周雨田點出資金過度流向房市與股市的兩大問題，一是加劇貧富不均，因為有錢人更有錢，窮困階級則難以參與，二是金融市場泡沫持續擴大。

回顧1990年，台股從萬二高檔狂瀉至2000多點，泡沫破滅後，不只許多公司營運受到重創，散戶損失也相當慘重；周雨田指出，一旦金融泡沫破裂、金融市場失序，將大大打擊實體經濟。

「現在股市已經與實體經濟脫鉤了」，周雨田表示，參考國內各機構預測，台灣今年經濟成長率也就2%上下，但台股漲幅更為顯著，當然是脫鉤。

梁國源認為，其實投資人心中多少會有「是不是有泡沫」的疑慮，但當前利率水準實在太低，資金只得四處尋找報酬率更好的停泊處，所幸台灣經濟基本面相對穩健，多少能夠帶來支撐力道，泡沫現在還不至於會破。

考量低利率、資金滿溢的狀況短期不會改變，引導資金流向成了政府重要課題，周雨田建議，政府在財政政策的手段應該大膽一點，除了現有的公共建設計畫，可以盤點更多建設項目，續推擴張性財政政策，一方面讓資金有去處、一方面也能增加就業機會。

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