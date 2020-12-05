境外資金回流閒錢爆量 今年超額儲蓄大暴衝

疫情陰影未散之下，今年台灣經濟成長率仍能寫下2.54%的好成績，放眼全球也是相當亮眼的表現；但有項數據值得關注，疫情導致消費大幅縮減，加上資金匯回，使得超額儲蓄「暴衝」，一舉飆破新台幣3兆元。

國民儲蓄毛額扣掉國內投資毛額的差額，便是當年度的「超額儲蓄」，可反映資金閒置狀況；而超額儲蓄占國民所得毛額（GNI）的比率，即是「超額儲蓄率」，當超額儲蓄的數字愈高，代表國內資金閒置情況愈嚴重。

觀察台灣超額儲蓄變化，2014年首度衝破2兆元大關，超額儲蓄率則在2013年便已超過10%，2017年更衝上15.15%的高點，凸顯國內閒置資金亂竄，卻未能有效引導到投資、建設的情形。

值得注意的是，國內超額儲蓄連年處在2兆元以上的高水位，主計總處8月時估2020年、2021年超額儲蓄分別為2.47兆元、2.70兆元，但11月底最新發布的國民所得統計，今明年超額儲蓄大暴衝，分別跳升至3.05兆元與3.01兆元。

台灣超額儲蓄水位激增，主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰點出3大因素，其中也不乏疫情帶來的影響。

首先，今年爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情，重創全球經濟，但台灣受惠於5G布建、遠距商機及電子新品備貨需求，出口寫下亮眼成績，也是今年經濟成長率得以大幅上修的關鍵。

其次，儲蓄可簡單理解為可支配所得減掉消費，今年受到疫情影響，國人出不了國，民間消費失去一大塊，蔡鈺泰坦言，就算國人不能出國，轉在國內消費，力道依舊有限，主計總處最新預測因此下修民間消費實質成長率至-2.52%。

綜合上述2點原因，蔡鈺泰解釋，當國內生產毛額（GDP）增加，所得隨之增加，今年消費又受到疫情衝擊明顯縮水，所得增加、消費減少的情況下，超額儲蓄自然向上攀升。

據主計總處最新預測資料，國民儲蓄毛額足足比8月預測值多了逾5700億元，與超額儲蓄（國民儲蓄毛額－國內投資毛額）成長大致相符。

此外，美中貿易戰、武漢肺炎疫情接連爆發，加速台商回流、供應鏈移轉，蔡鈺泰也說，以2020年的情況來看，海外資金匯回確實是推升超額儲蓄的原因之一。

對於台灣今明兩年超額儲蓄規模飆上3兆元，蔡鈺泰認為不須過度憂慮，因超額儲蓄規模攀升有短期因素，另一方面，外界抱持憂心態度是擔心資金無法流向實體投資，但台灣民間投資在去年基期已高的情況下，今年仍能維持正成長，是相當正面的訊號，「不覺得（超額儲蓄）是太大問題」。

國發會副主委高仙桂則指出，今年台灣超額儲蓄率雖然升至15.02%，明年就回落至14.39%；她認為，只要疫苗研發順利，隨著疫苗問世、疫情受控，民間消費動能會慢慢回升，加上國內投資持續成長，超額儲蓄率應不會繼續攀升。

高仙桂直言，國內投資有3大力道支撐，一是台商回台趨勢延續，二是全球開始發展「去中供應鏈」，台灣具備產業實力，是最好的合作夥伴，近期也陸續看到國際大廠來台投資，第三，政府推動前瞻基礎建設以及危老都更；這些因素有助於引導資金流向實體投資，不只推升投資率、收斂超額儲蓄，更能挹注經濟成長。