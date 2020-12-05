退休金給政府代操不安全？專家提1招解答

勞動部勞動基金運用局爆出重大弊案，前國內投資組組長游迺文涉嫌接受業者不當招待，以勞動基金帳戶內款項炒作特定公司股價，由於勞工退休金也屬勞動基金中的一部分，所以此案也引起民眾對勞動基金的關注，而勞工所提繳的退休金，雖然在提繳期間的運用收益，都有2年定存利率保證，但此弊案的發生，不免令民眾感到擔憂。

勞動基金108年運用績效高達11.81%，整體收益大賺4734.9億元，不過今年1到9月的累計收益數為22.4億元，收益率僅剩0.05%，甚至9月單月曾大賠749億元，對比去年表現，呈現巨大落差；而本次弊案，也讓「勞退自選」議題，再度浮上檯面。

勞退自選或全給政府操作 哪個好？

自2005年勞退新制上路後，曾有立委提出「勞退自選」法案，強調勞工可自由選擇個人退休金的經營運用方式，但選擇後，國庫不保證其運用收益，此法案雖被長期擱置，但近年來，仍有開收勞退自選平台的聲音傳出。

前金管會主委王儷玲日前接受《今周刊》專訪時指出，未來，年輕人可能因勞保財務危機，導致領不到勞保退休金，所以應鼓勵年輕人自提退休金，但在制度上，應朝向投資自選平台前進，如美國的401K、澳洲的超級年金，都是可供參考的方向。

王儷玲也指出，建立勞退自選平台，有幾個好處，首先是有稅賦優惠、其次則是政府上架的基金經過篩選，手續費更低還不會有佣金問題，等於用更少成本，拿更多退休金，日後若勞保真的發生財務問題，也不會影響民眾退休所得。

但是，目前勞退現行制度仍有最低「2年定存利率」的收益保證，若開放勞退自選，勞工退休金的保障，將從保證收益變成盈虧自負，也因此成為目前勞退自選推動上的最大癥結點，尚待解決。

勞退自選可除弊興利 讓退休金投資更透明？

從此次勞動基金運用局所爆發的弊案來看，若制度上為「勞退自選」，其操作透明度，就可大大增加，是否能夠避免弊端發生？文化大學勞動暨人力資源學系教授李健鴻認為，若推動勞工自選平台，除了盈虧自負的問題外，一般基層勞工對於投資的觀念及風險認識不足，也可能是阻礙之一，因此，若想推動勞動自選，還需要政府從旁引導基層勞工選擇。

又如金管會與基金平台基富通所推動的「好享退」專案，雖然參與人數多達四萬人，如同「勞退自選」的一場實驗，但李健鴻也說，多數會去購買這些投資商品的民眾，通常對於投資較有觀念，可自行判斷其風險，但也有許多基層勞工對於投資理財觀念不足，因此未選擇購買。

針對此次勞動基金運用管理局產生的弊端，李健鴻說，目前尚需了解內控機制何時發現弊端、發現後還有多少錢流入不當操作，以及不當操作與正常投資間的差額等，才得以檢討是否有內控機制失靈的問題存在，或是制度上的缺失應由誰負責，並討論如何改善。

不過，李健鴻認為，政府的內控機制都是多管齊下的，除了勞動基金運用管理局的內控外，還有勞動部的稽核機制、勞動部上級單位行政院也有一套內控機制，因此民眾對此無須過度擔心。

（黃健誠）

文章來源：今周刊

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