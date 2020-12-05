暫停引進印尼移工入境2週 雇主缺工看這裡

有鑒於印尼新冠肺炎疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心日前宣布，自12月4日至17日，將暫停引進印尼籍移工入境來台工作二週，預估減少約1,350名印尼籍，主要受影響的為社福類移工，接下來也將視當地疫情，再評估是否自12月18日起減半原印尼籍移工每週入境人數。

據統計，國內境外移入目前共583例，107例為外籍移工，印尼就佔了83例，是移工確診大宗。特別是在疫情指揮中心針對集中檢疫所的939名印尼籍移工採檢後，發現其中916人陰性、23人陽性，因此決定暫停引進印尼籍移工。

中央流行疫情指揮中心先前已陸續暫緩8家印尼外國人力仲介公司仲介移工來台工作，後續也從確診的印尼籍移工中，新增暫緩6家印尼外國人力仲介公司仲介引進。指揮中心指出，未來該14家印尼國外人力仲介公司之訓練中心，如經印尼政府衛生單位確認其防疫措施改善且出具已無COVID-19疫情之證明，報經指揮中心同意後，始得重新仲介印尼移工來臺工作。

據統計，11月份每週入境印尼籍移工平均人數為677人，在全面暫停引進二週後，若後續評估減半引進印尼籍移工來臺工作人數，每週印尼籍移工可入境之上限人數為339人。

印尼籍移工受疫情影響無法入境，勞動部表示，如果產業雇主有用人需求，得透過當地公立就業服務機構辦理專案媒合本國勞工、選擇引進其他國籍的移工或在國內承接移工；另外社福雇主的需求，衛福部也指出，家中有失能者照顧需求，可撥打1966長照專線或至各地長期照顧服務管理中心洽詢長照資源，協助家中照顧需求。

另外，印尼的「零收費」政策恐將費用轉嫁到雇主身上，勞動部也持續開發新的移工來源國，勞動部長許銘春透露，目前透過外交部的協助，已經和有意願的新南向國家開過2次會，雙方有合作意願，將成立小組處理，希望明年可以簽MOU，最快希望2022年可以引進，但「因為這牽涉到外交談判，暫時保留一下新的來源國」，但擴展新的來源國可以讓人力來源更多元，舒緩短缺壓力。

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