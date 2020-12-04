台股大吸睛 外資11月淨匯入逾1,600億

台股強強滾，外資連兩月回頭！金管會4日公布最新外資統計，繼10月開始轉為淨匯入後，11月淨匯入金額更加倍，單月淨匯入達58.88億美元（約新台幣1679億元），2020年累計淨匯出的金額也縮小到95.68億美元（約新台幣2729億元） 。

金管會表示，11月1日到30日，一般外資淨匯入約59.15億美元，陸資淨匯出約0.27億美元，整體外資淨匯入58.88億美元。

今年外資在6月、7月連兩個月淨匯入後，8月、9月外資轉呈淨匯出，但匯出金額已從8月的39.64億美元，縮小到9月的17.94億美元，10月則轉呈淨匯入，11月淨匯入力道更加大。

今年以來，在新冠肺炎疫情影響下，外資大部份呈現淨匯出，3月還一度大量匯出103.9億美元，創歷年單月最大匯出量，但在台灣疫情控制得宜、台股飆漲下，外資開始回頭，今年1月1日到11月底止，一般外資累計淨匯出94.36億美元，陸資累計淨匯出約1.32億美元，整體外資淨匯出95.68億美元，約新台幣2,729億元。

10月、11月連兩月外資回頭，也推升外資累計淨匯入水位，終於重新回到2,000億美元的水準，來到2,039.75億美元。

截至11月30日止，外資累計賣超上市股票約新臺幣6,561.10億元、累計買超上櫃股票約新臺幣50.34億元。

金管會官員表示，外資進進出出很正常，會持續關注外資後續動向。

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