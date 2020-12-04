金管會祭三措施 強化KY股監理

康友-KY爆發掏空疑雲，面臨下市命運，立委紛要求金管會負起監理責任。金管會主委黃天牧7日將赴立法院財委會針對強化上市櫃外國公司監理進行專案報告，金管會在蒐集各界意見、參考國外規範後提出三大強化措施：強化公司治理職能、強化專家監督職能、監理機關提高市場監理強度。

金管會「如何提升我國證券市場競爭力、強化上市櫃外國公司監理，以落實投資人權益保障」專案報告中指出，截至2020年10月底我國KY公司已達110家（上市77家、上櫃33家），現有監理機制著重在財務業務監理、股市監視機制，為進一步強化KY公司的監理，金管會將祭出三大強化措施：

一、強化公司治理職能。包括加強審計委員會職能，請獨立董事確實督導公司內部控制、資金貸與及背書保證之執行；強化資訊公開，鼓勵公司增加法人說明會召開頻率，並由董事長或獨立董事親自出席。

二、強化專家（承銷商、會計師）監督職能。「承銷商」於公司上市 （櫃） 年度及其後二年內，應每年實地親訪公司、訪談董事及獨立董事、列席董事會或調閱董事會議事錄，以瞭解公司財務業務狀況、營運變化情形及董事會是否有效運作；對公司重大訊息及相關財務資料協助審閱及提供諮詢，並協助公司每年在臺辦理法人說明會，以提升資訊公開之品質。

「會計師」部分，對於KY公司第二季財務報告自2021年起調整為應經會計師查核簽證、發布銀行函證查核實務指引供會計師遵循，並要求簽證會計師就財務報告關鍵查核項目，強化審計程序。

三、監理機關提高市場監理強度。金管會指出，會「加強聯繫溝通機制」透過證交所、櫃買中心與會計師及承銷商溝通平台，借重專家職能提升監理即時性。

「提升掌握資訊能力」證交所及櫃買中心將擴大企業信用外部資訊蒐集管道，以即時掌握影響公司財務業務之完整訊息。「強化會計師事務所檢查」在進行會計師事務所檢查時，除提高對KY公司查核個案之抽查比例，並加強抽核關鍵查核事項、函證執行及銷貨收入等風險較高項目。

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