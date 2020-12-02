製造業景氣 連三月黃藍燈

台灣經濟研究院2日公布10月製造業景氣信號值11.03分，燈號為8月以來連續三個月維持黃藍燈。台經院指出，主要是10月工作天數較少，加上陸廠急單效應消退，令資訊電子業外銷訂單與生產指數年增率較9月下滑，不利於需求面指標表現，整體製造業景氣因此維持和第三季相近的情況。



但電子電機業今年大致處於景氣持平的綠燈，有助整體製造業今年挺在代表低迷的黃藍燈，不至於陷入衰退的藍燈，景氣向好的電子電機業甚至能為2021年的台灣整體製造業帶來亮出綠燈的契機，成為近三年最好的態勢。



台經院景氣預測中心指出，今年整體製造業表現呈現傳產、科技兩樣情，下半年表現較上半年為佳。根據模型估算，2020年製造業六大類別燈號為一個綠燈、一個黃藍燈與四個藍燈，儘管全年整體製造業仍呈現低迷的黃藍燈，不過表現已較2019年為佳。



展望2021年，台經院認為，儘管全球疫情至今仍在延燒，不過近期疫苗研發進展朝向正面發展，各國景氣復甦帶動需求上升，傳統產業產量已逐漸回升，且預料電子資訊業仍受惠於全球供應鏈重組、5G及高效能運算趨勢，對外貿易表現將維持穩健，加上景氣復甦帶動國內消費動能緩步回升，內外需回溫加上低基期將使得台灣經濟成長率走高，預估2021年整體製造業與電子電機業景氣燈號均為綠燈，其餘傳產則為黃藍燈表現，2021年製造業表現將更優於2020年。



台灣整體製造業以出口為重，深受國際情勢牽動。根據台經院的景氣追蹤，10月顯示為傳統產業的「盤」，如化學材料業隨著下游民生塑膠製品、紡織需求提升，石化原料產品報價上漲，下游人纖加工絲存貨去化良好，復甦動能傳至供應鏈上游，加上去年比較基期偏低影響，有助於拉抬售價面與需求面指標表現，因此該產業景氣燈號在10月由代表景氣衰退的藍燈，轉為低迷的黃藍燈。相似現象也反映在運輸大類產業，10月整體汽車及其零件業景氣燈號自藍燈轉為黃藍燈。