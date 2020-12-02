國稅局出手 全面查炒房

財政部出手打炒房！賦稅署長許慈美2日指出，自今年12月1日起，全台五區國稅局啟動三大查核炒房專案，包括個人、企業等不動產交易異常，及資金專法自由運用5％資金流向等三大面向，鎖定房市交易熱區，啟動至少為期一年專案查核，導正炒房歪風。



許慈美表示，行政院指示各部會提出抑制炒房政策，財政部國稅局以多年查稅經驗、配合行政院政策啟動三大專案查核。



首先，國稅局在「個人不動產相關所得」專案查核，針對紅單交易、預售屋、成屋、房東租賃所得等四大項目著手。具體來說，官員會透過個人金流、內政部稽查成果、還有建商提供紅單、預售屋買賣轉讓情形等資訊深入查核。



第二項為「營利事業不動產交易專案查核」，許慈美認為，有民眾不想被課徵房地合一稅短期買賣高稅負、成立未上市櫃公司大舉購買不動產，再脫手把公司賣給他人、運用移轉股權避稅。



官員說，我國房地合一稅為持有一年內轉賣適用45％，一～二年內出售適用35％。惟若民眾運用法人名義買賣不動產，所得稅收入會從房地合一稅最高45％降到營所稅20％，且移轉股權屬未上市櫃證券交易所得，未修法前處停徵態勢，查核重點檢視企業規避不動產交易稅負情況。



第三項為「運用海外資金專法5％自由運用資金追蹤控管計畫」。許慈美表示，國稅局將透過金流追查個人及企業自由運用資金投入非生產或營運使用不動產情況，依規定五年內不能投資不動產，一旦抓到違規會收回資金專法稅率優惠，回歸海外最低稅負制20％稅率，例如台商利用專法匯回適用8％優稅卻違規，國稅局就會補課12個百分點的稅負。



許慈美強調，不只是針對今年內交易，只要還在核課期間，國稅局都可查核，有申報案件核課期間五年、未申報案件核課期間七年，政府跨部會合作，希望查核房市交易熱點特定區域，促使房市健全。



此外，財政部表示，紅單交易屬財產交易案件，已採專案列管，明年（2021年）5月未申報，國稅局就會要求補稅並處罰。