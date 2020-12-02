政院展現打炒房決心 短期將推動九大措施

行政院會明（3）日將拍板「健全房地產市場方案」，短期將推動九大措施，包含：加強查核不動產交易所得、預售屋交易、紅單炒作、適時採行選擇性信用管制、控管銀行授信風險、強化不動產業務風險管理與金融檢查等。

「健全房地產市場方案」包含短期措施及中長期措施。短期措施，針對預售屋與紅單炒作的部分，第一、整合不動產金融、政策、市場等面向指標，健全不動產市場診斷體系，掌握市場發展與動向。第二、強化預售屋稽查，包括成立跨部會預售屋聯合管理小組，及聯合稽查建管、稅捐等。第三、加速實價登錄修法。第四、加強查核不動產交易所得，建立內政部與財政部通報機制，透過查稅與資金流向，加強稽查預售屋與紅單交易所得。

減少個人利用不動產規避稅負的空間，防杜個人藉由公司規避不動產稅負，第五將修改「所得基本稅額條例」（俗稱最低稅負制），恢復個人未上市櫃股票交易納入最低稅負。第六、修正住家房屋現值免徵標準，避免透過分割房屋規避稅負。

另外，防止房市資金氾濫，第七適時採行選擇性信用管制、第八控管銀行授信風險、第九強化不動產業務風險管理與金融檢查。

行政院晚間表示，國際疫情未見好轉，但台灣防疫成功，加上已經卡位產業供應鏈重組的關鍵位置，無論外商還是台商都看好台灣，持續大幅投資、加碼進駐，讓台灣股市屢創新高點，經濟表現不但是四小龍第一，也是世界少見經濟正成長國家。

不過，行政院指出，在經濟表現不錯情況下，資金回台投資帶動國內房地產景氣熱絡，社會大眾擔心熱錢回台是否也會帶動不正常炒房。

為宣示政府打擊炒房決心，行政院會明天拍板「健全房地產市場方案」，綜整內政部、央行、金管會、財政部的具體作為，提出短期立即實施可行的作為，以及中長期方案。

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