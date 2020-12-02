12/2晚間報》投資台股飽賺 京城銀11月獲利7.23億
京城銀行2日公布11月份獲利， 受惠於11月台股大賺，加上放款手續費加持，京城銀11月份單月獲利以7.23億元創近二年來新高紀錄 。
工商時報精選晚間國內外要聞，讓您5分鐘掌握世界大事。
投資台股飽賺 京城銀11月獲利7.23億
京城銀在11月份的台股評價利益就有3億元，快佔當月獲利的一半，而目前京城銀台股投資部位約有40多億，其中10多億放在OCI，30多億須按月認列評價損益…閱讀全文
權證交易秀逗 證交所：大量權證委託擠爆惹禍
針對台股早盤傳出權證委託回報速度緩慢， 證交所下午發布新聞稿說明，表示研判係是因證券商於瞬間輸入大量權證委託，影響權證委託回報速度…閱讀全文
台達電股價攻高 市值飛越6千億大關
受到於電動車及5G等利多題材激勵，近來股價一路攻高，2日股價收232元，市值6,026億元，雙雙改寫歷史新高…閱讀全文
全球第一國！英國下周起接種輝瑞新冠疫苗
英國政府今（2）日正式核准美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國BioNTech聯手開發的新冠疫苗，成為全球第一個批准輝瑞疫苗的國家，預計下周起就可讓英國民眾接種疫苗…閱讀全文