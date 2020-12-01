12/1晚間報》樺漢換股全吃AIS股權
壽險業者表示，國內債券利率持續創新低，新台幣保單宣告利率的確面臨「降息」壓力，再加上新台幣保單若要靠海外投資拉高投報率，近期又面臨極大的新台幣升值風險，避險成本極高…
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樺漢換股全吃AIS股權 強攻AIoT市場
工業電腦廠樺漢（6414）1日宣布將與子公司AIS(開曼)進行股份交換，擬以增資發行3,540,000新股，對價受讓取得AIS約37.64 ％股權… 閱讀全文
秋冬專案上路 4種情形入台不用附報告
秋冬專案上路，疫情指揮中心公告，所有人入境台灣皆須附3日內核酸檢驗報告，不過，只要符合…閱讀全文
加速金融布局 字節跳動購「抖音支付」域名
大陸互聯網企業字節跳動正在加速金融布局。36氪報導，字節跳動11月30日最新拿下douyinpay.com的網路名稱…閱讀全文
開發金執行副總、中壽董座郭瑜玲 申請退休
中華開發金控1日發布重大訊息，宣布現任開發金控執行副總、中國人壽董事長郭瑜玲申請退休，將從明年1月1日起生效 …閱讀全文
北富銀系統之亂 金管會裁罰出爐
北富銀2020年在國慶連假進行系統升級卻狀況頻頻，金管會1日公布裁罰結果。金管會指出…閱讀全文