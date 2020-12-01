漂亮！11月臺灣PMI擴張速度創21個月紀錄

11月臺灣採購經理人指數1日公布，調查單位中華經濟研究院表示，經季節調整後的臺灣製造業採購經理人指數（PMI）已連續第5個月擴張，且指數續揚1.9個百分點至61.2，為2017年3月以來最快擴張速度，創下21個月來的新紀錄。

在非製造業部份，11月臺灣非製造業經理人指數（NMI）先前連續2個月擴張速度趨緩，11月指數回升0.4個百分點至53.8，出現連續第6個月擴張。

中華經濟研究院長張傳章表示，製造業在美國大選選後，不確定性下降，加上新冠疫苗好消息頻傳，讓廠商感受景氣比上個月來的更好。

11月臺灣PMI的五項組成指標中，新增訂單、生產與人力僱用擴張，供應商交貨時間上升，存貨持續擴張。

同時，各產業景氣回升相當平均，六大產業PMI皆呈現擴張，擴張速度最佳的產業為交通工具產業，已不再陷於第二季的疫情低迷，且該產業11月 PMI高達69.2，「這是過去8年來少見的『漂亮數據』」，中華採購與供應管理協會採購與供應研究中心執行長賴樹鑫說。

11月臺灣NMI的四項組成指標中，商業活動、新增訂單與人力僱用擴張，供應商交貨時間上升。八大產業中，七大產業NMI呈現擴張，零售業是擴張速度最快，中經院助研究員陳馨蕙表示，11月的雙11和百貨公司周年慶等消費旺季，帶給零售市場最好的情況。

張傳章指出，雖然政府部會有打房的動作，營造暨不動產業的產業NMI仍有55.8，顯示業者仍回報產業景氣仍在熱絡。