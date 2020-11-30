明出入八大場所強制戴口罩 北市亂丟恐挨罰

12月1日起出入八大類場所醫療照護、公共運輸、賣場市集、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公機構等人多密集的場所，都應佩戴口罩；行政院長蘇貞昌今（30）日晚間透過LINE官網表示，未依規定經勸導不聽，「會有3,000-15,000的罰鍰等著你」。

蘇貞昌指出，要跟大家說明清楚的是，政府政策有顧及實際需求，所以吃飯、上健身房、上課成員固定時，只要保持社交距離，不需要戴口罩，但在上述這些活動的前後，還是請大家戴好口罩。

蘇貞昌說，從邊境到社區都顧好防疫，台灣才能守住疫情，政府採取更高防疫規格，請大家務必配合，團結一心才能守護每一個國人。

（工商時報 蘇秀慧）

秋冬防疫專案12月1日上路，民眾進入8大類場所強制佩戴口罩。北市環保局已持續加強人潮易聚集的交通場站、商圈市集、百貨旅館等240處場所周邊環境消毒，另提醒民眾，防疫期間違規亂丟口罩者，第一次查獲罰鍰將加重為3,600元，再犯者最重可處罰6,000元及環境講習。

中央疫情指揮中心今公布24例境外移入，環保局為保障民眾戶外活動安全，已持續加強北市人潮常聚集9大類場域，包括捷運站、公車調度站、計程車休息站、交通樞紐、機關、夜市、商圈、百貨公司、防疫旅館共240處環境消毒作業。

環保局指出，為保障民眾排出垃圾過程安全無虞，該局垃圾車於出勤前及值勤完畢後，都會進行全車消毒，確保車輛不受病毒污染，降低潛藏的疫病傳播風險。

此外，環保局提醒，防疫期間違規亂丟口罩者，第一次查獲罰鍰將加重為3,600元，再犯者最重可處罰6,000元及環境講習，民眾切勿心存僥倖任意亂丟，以免荷包失血又變成防疫公敵。

（中時 張立勳）

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