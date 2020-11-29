拚2025年20GW達陣 八大場域優先推太陽光電

力拚2025年太陽光電設置20GW目標達陣，據悉，行政院副院長沈榮津上周完成跨部會整合，盤點太陽光電八大優先推動場域。其中最具經濟效益是漁電共生場域，盤點1萬公頃、可設置容量4GW，今年底將優先公告4,805公頃，沈榮津已告知光電開發商「帶著資金與技術直接來種電」。



八大優先推動場域包括：學校、公有房舍、農業設施及工業園區等屋頂，漁電共生場域、綠能營區、港口及停車場、汙染土地。其中漁電共生面積較大，頗受光電業者青睞，大多分布在台南、嘉義、屏東、高雄、彰化和雲林地區。



近年農地種電大量增加，引發農地破碎及流失爭議，農委會7月修正規定，限制特定農業區及養殖漁業生產區不得變更設置太陽光電，引發太陽光電三大公協會強烈反彈。行政院火速在9月間成立跨部會專案小組，由沈榮津領軍，周周召開跨部會議，協助排除光電設置障礙，上周完成跨部會20GW目標整合，盤點八大優先推動場域具體細節，沈榮津並責成台電全力配合併網的饋線容量或啟動加強電力網，對光電熱區擴充饋線容量。



20GW目標中，6GW屬屋頂型，14GW為地面型。屋頂型部分，官員說，農業設施屋頂盤點2,100公頃、可裝置容量2.1GW最高，農委會每月將提供210MW有意願名單，供公協會媒合設置。



其次是工業屋頂，經濟部管轄全國工業區北區和中南區將分別以園區屋頂總面積40％、50％推動，目標1GW。



第三公有房舍屋頂，盤點88公頃、裝置88MW，明年第二季完成招標；第四搭配全國公立中小學安裝冷氣專案設置太陽能，學校屋頂盤點272公頃、裝置272MW，明年首季完成招標。



至於地面型，主要是漁電共生共1萬公頃、有4GW潛力；國防部盤點不具機敏性營舍185公頃、設185MW；交通部所轄港口及停車場盤點243處；環保署盤點已整治汙染土地928公頃，年底放寬可設光電。