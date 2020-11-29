拉動中高齡勞參率 四招齊發

「高年級實習生」即將在台灣職場真實上演！行政院拍板確定，《中高齡者及高齡者就業促進法》及其子法在12月4日上路。勞長許銘春期許，透過專法三大亮點，建構出友善「高年級生」就業環境，希望實施第一年將中高齡勞動參與率從64.05％拉升至65％，約可增加7萬人就業。



台灣邁入高齡社會，我國65歲以上老年人口今年提高至16％。據主計總處統計，截至9月止45歲以上勞動力為480.8萬人，與十年前相比，增加91萬人、增幅23.3％，其中「中高齡」45歲至64歲勞參率為64.07％，十年來上升3.76個百分點，而「高齡者」65歲以上勞參率為8.89％，過去十年僅上升0.8個百分點，顯示協助中高齡及高齡者續留職場、穩定就業，成為高齡化下重要課題。



去年11月立法院三讀通過中高齡就業專法，原定今年5月1日勞動節實施，但因疫情攪亂勞動市場，延至12月4日上路。專法四大重點，包括禁止年齡歧視，發生差別待遇時，雇主應負起舉證責任；補助繼續僱用高齡者，協助續留職場；獎勵雇主進用中高齡及高齡勞工提供僱用獎助，最高可領18萬元；放寬限制，讓雇主用定期契約僱用高齡者。



中高齡就業專法六大子法將同步在12月4日上路，最大亮點為提高中高齡及高齡者獎補助額度。官員表示，雇主僱用公立就服機構推介45歲以上失業中高齡及高齡者，可發放每人每月1.3萬元至1.5萬元僱用獎助金，最長可領12個月、最高可領到18萬元。



另勞動部祭出「僱用越久、獎助越高」的獎助，官員指出，若雇主繼續僱用依法退休者達企業僱用人數逾30％、期間達六個月以上、且僱用薪資不低於原有薪資，也可向公立就業服務機構申請繼續僱用補助。繼續僱用期間滿六個月者，從雇主僱用第一個月起，依受僱人數每人每月補助1.3萬元，第七個月起依受僱人數每人每月補助1.5萬元，整體可領到12個月。



舉例來說，一家20人企業中有八人超過65歲以上依法退休者，第六個月時剩七人在職，就可一次請領七人穩定就職六個月的54.6萬元僱用獎助，之後每月可依仍在職人數，每人每月請領1.5萬元補助，直到領滿12個月止。