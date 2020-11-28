挺中小企業 紓困不減稅

2020年4～9月我國失業率皆超過3.78％，已達到《中小企業增僱員工薪資費用加成減除辦法》實施條件，後續發展頗受市場關注。財經兩部會對此達成共識，認為失業率飆升主要是受疫情影響，並非一般景氣循環引起，由於目前編有紓困預算，加上政策為鼓勵企業不解雇員工，因此不啟動加成減除優惠。

4～9月各月份的失業率依序為：4.03％、4.07％、3.96％、4％、3.99％、3.83％，已連續六個月高於3.78％、達到了《中小企業增僱員工薪資費用加成減除辦法》啟動的條件。

經濟部官員表示，失業率走升主因來自疫情，因應疫情衝擊，行政院推出「防疫、紓困、振興」三大政策，提出包括發行三倍券與安心旅遊補助等措施，刺激國旅與內需消費，並祭出補助旅遊業員工薪資、提供受衝擊產業紓困貸款、可延期與分期繳稅等做法。

官員說，目前政策鼓勵企業不解雇員工而非增聘員工，且已啟動紓困預算1.0～3.0版，共計4,200億元扶植產業；加上前一次加成減除施行成效不如預期，綜合考量之後，財經兩部會都認為，2021年不用啟動中小企業增僱員工加成減除。

中小企業增僱員工加成減除前一次啟動時間，為2015～2017年底，提供租稅優惠為新投資創立或增資擴展的中小企業（實收資本額50萬元以上）增聘24歲以上的本國籍員工，企業所支付薪資費用，可加成30％自當年度營利所得中減除。

但據統計，2015～2017年中小企業增僱員工加成減除實施期間，每年適用案件數不到千件、減除金額僅1億～2億元，相比中小企業家數，申請企業數占比不到0.1％。