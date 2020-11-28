勞動基金慘賠749億 網怒:閉眼買這2支隨便賺

攸關千萬勞工的勞動基金驚爆內鬼炒股！但多數人更關心勞動基金9月單月「慘賠」749億元，等於今年前8月做白工，在台股和美股創新高之際，竟繳出如此令人傻眼的績效，網友直呼太扯，還說「根本不用操作，閉眼買0050和台積電都隨便賺」，更有人貼出行政院長蘇貞昌5月哏圖「政府剛剛幫你賺了一萬」，對照這次勞動基金暴虧顯得相當諷刺。。

勞動部日前調查，勞動基金運用局國內投資組前組長游迺文，涉嫌接受高價餐飲後，指示勞動基金的代操券商，運用勞動基金相關帳戶，持續下單特定公司股票炒股。經檢調搜索約談游男到案，台北地檢署訊後向法院聲請羈押禁見，27日下午已獲法院裁准。

檢廉查出，游迺文月薪約新台幣10萬元，從2012年9月開始至今年9月，每月信用卡消費竟多達15萬至20多萬元，且陸續有900多萬元不明存款存入帳戶，但其支出與每月10萬月薪明顯不相當，財產來源不明。

勞動基金包括勞工退休基金、勞工保險基金、就業保險基金等，原本前8月累積收益仍超過771.4億元，但9月單月突然「慘賠」749億元，等於今年前8個月都做白工，今年以來的收益數僅剩22.4億元，收益率0.05%。

有網友在批踢踢發文表示，股市破萬點，但勞動基金9月慘賠749億，閉著買台積電都賺翻了，今年績效幾乎是從頭負到尾，唯一正的也沒啥賺到，這時候政府就不做哏圖了。

此議題在股版討論爆棚，多數人覺得如此操盤績效有夠廢，「整天要漲保費 砍退休金，怎不好好內控一下」、「靠北 還是他們做空？」、「高嘉瑜起碼知道要買GG，光這點就贏很多散戶了」、「是買油二嗎？賠這麼多」、「XX政府一起掏空，錢進個人口袋，硬要代操」。

還有人不爽政府拿自己的退休金亂投資，「 阿罵績效都比他好」、「怎麼沒有梗圖說政府幫某人賺了多少錢?」、「大盤向上能做到虧也是厲害」、「推自選啦，搞什麼操盤」。

勞工退休基金收益率。（翻攝勞動基金網站）

（中時新聞網 吳美觀）