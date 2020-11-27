健保費率拉鋸 首度兩案並陳

健保會27日再次討論明年健保費率，會中沒有達成一致共識，首度出現兩案並陳結果，將「4.97％」及「5.47％～5.52％」兩案並陳衛福部提建議案，再送行政院拍板，2021年1月上路。

這也是健保會成立以來，首次因委員各有主張而無法針對費率達成共識，不得不兩案並陳。兩案費率差距很大，不論對單身、小家庭，甚至雇主負擔來講，差距都不少。

工商協進會理事長林伯豐因此呼籲政府，雖然經濟開始逐步好轉，但在預期疫情有再起的可能性下，並非調漲健保的好時機，但是如果非調漲不可，他支持5％以內方案，也就是4.97％，同時也必須徹底檢討勞健保制度。

若最後採「4.97％」方案，以月投保42,000元勞工為例，單身者保費需付626元，多負擔35元，一家四口保費為2,505元，需多負擔141元，雇主保費為1,979元，多負擔111元。若採「5.47％～5.52％」方案，則單身者保費需付689至696元，多負擔96至105元，一家四口保費為2,727至2,782元，需多負擔393至418元，雇主保費為2,178至2,198元，多負擔311至330元。

健保會執行秘書周淑婉指出，4.97％的方案，雖然獲較多委員支持，但「5.47％～5.52％」方案是依據104年度會議結論推算出的方案，必須予以尊重下，最後決議兩案並陳，預計下周一將送到衛福部，最後將由行政院核定。