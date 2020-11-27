冬季團遊補助 12/1起跑

冬季平日團體旅遊補助專案12月1日至明年1月31日實施，補助旅行業冬季包裝團體旅遊，旅遊天數為二天一夜以上，行程需安排於平日，獎助每團1.5萬元，每家旅行社申請上限15團，預期帶動超過百萬人次出遊，直接與間接觀光效益可達69億元。



另因國境未解封，觀光局也從12月1日起受理綜合、甲種旅行業及觀光旅館業、旅館業第四季即10月至12月四成員工薪資補貼。



冬季平日團體旅遊補助專案是補助旅行業於冬季包裝團體旅遊，旅遊天數至少二天一夜以上，行程需安排在平日出遊，以分散假日觀光景點人流。



同時鼓勵旅行業提供導遊領隊人員工作機會，以旅行業需雇用導遊領隊人員擔任隨團服務人員才能領取出團補助方式，將以往導遊領隊人員生計補貼改採功能性補貼納入，每團獎助1.5萬元，每家旅行業申請上限15團。



觀光局說，這次補助除了觀光局之外，也會結合各地縣市政府，共同合作推廣冬季團體旅遊，只要旅行業在冬季團遊期間，至少安排一晚住宿於有舉辦相關團體旅遊補助縣市，可向觀光局申請最高2萬元補助，藉此吸引更多旅行團造訪。



根據觀光局統計，今年國內疫情控制得宜，國人將原先規劃的國外旅行改為更為精緻的深度國內旅遊，今年7月至10月間推動的「安心旅遊國旅補助計畫」合計已帶動近1,821萬人次出遊，直接間接觀光效益達640億元，其中團體旅遊補助旅行業計超過2,500家參與，為歷次補助最高，共有6.5萬團提出申請，參團旅客逾200萬人次。